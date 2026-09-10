Mezclar semillas de chía con limón y agua: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo cada mañana

Las semillas de chía se convirtió en un alimento habitual dentro de muchas dietas por su aporte de fibra, grasas saludables, proteínas y otros nutrientes. Aunque pueden consumirse en cualquier momento del día, consumirlas por la mañana, incluso en ayunas, puede ser una alternativa práctica para sumar estos nutrientes a la alimentación.

Su alto contenido de fibra puede contribuir al funcionamiento del sistema digestivo y favorecer una mayor sensación de saciedad. Sin embargo, no existe evidencia de que consumirlas específicamente en ayunas haga que sus propiedades se absorban mejor o que sus beneficios sean mayores que al tomarlas en otro momento del día.

Mezclar semillas de chía con limón y agua: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo cada mañana

Beneficios de consumir semillas de chía

Entre las principales razones por las que este alimento se incluye en una alimentación equilibrada se encuentran:

Aportan nutrientes y energía: contienen fibra, proteínas vegetales y ácidos grasos omega-3 de origen vegetal, por lo que pueden formar parte de un desayuno nutritivo y ayudar a mantener la saciedad.

Favorecen el tránsito intestinal: su elevado contenido de fibra puede contribuir a regular las evacuaciones y mejorar la función digestiva, especialmente cuando se acompaña de una adecuada ingesta de agua.

Generan sensación de saciedad: al entrar en contacto con líquido, las semillas absorben agua y forman un gel que puede ayudar a prolongar la sensación de llenura y reducir el picoteo entre comidas.

Ayudan a moderar la absorción de carbohidratos: la fibra puede ralentizar la digestión y la absorción de los carbohidratos, contribuyendo a un mejor control de los niveles de glucosa dentro de una alimentación adecuada.

Contribuyen a una alimentación saludable: su aporte de fibra, grasas insaturadas y otros nutrientes las convierte en una opción sencilla para complementar diferentes preparaciones.

¿Cómo preparar las semillas de chía?

Las semillas pueden consumirse de forma directa, aunque hidratarlas previamente puede facilitar su incorporación a la dieta y hacer que resulten más agradables de consumir.

Al mezclarlas con agua adquieren una textura gelatinosa debido a la fibra soluble que contienen.

Algunas formas sencillas de incorporarlas por la mañana son:

Agua con chía y limón: colocar una cucharada de semillas en un vaso con agua y dejar reposar hasta que se forme el gel. Después se puede añadir limón al gusto.

Infusión con chía: preparar una infusión de manzanilla o jengibre, dejarla enfriar y agregar una pequeña cantidad de semillas previamente hidratadas.

Chía hidratada: dejar una cucharada de semillas en agua durante varias horas o toda la noche y consumirlas al día siguiente.

Chía con frutas: combinar las semillas hidratadas con kiwi, ciruela u otras frutas permite sumar fibra y nutrientes al desayuno.

No es necesario agregar vinagre de manzana, limón u otros ingredientes para que la chía tenga beneficios . Lo importante es incorporarla dentro de una alimentación variada y mantener una buena hidratación.

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¿Cuánta chía se recomienda consumir?

Una cantidad habitual es de una cucharada al día, aproximadamente 10 a 15 gramos. Quienes no están acostumbrados a consumir fibra pueden comenzar con una cantidad menor y aumentarla de manera progresiva. También es importante beber suficiente agua, especialmente cuando se incrementa el consumo de fibra.

Tomar grandes cantidades de chía de manera repentina puede provocar gases, distensión abdominal o molestias digestivas en algunas personas.

Precauciones y posibles contraindicaciones

Aunque las semillas de chía suelen ser bien toleradas, no todos reaccionan de la misma manera. Quienes tienen un sistema digestivo sensible pueden experimentar:

Gases

Hinchazón

Cambios en el tránsito intestinal

Aquellos que toman medicamentos o tienen alguna condición que requiera controlar la alimentación deben consultar con su médico o nutricionista antes de realizar cambios importantes en su dieta.