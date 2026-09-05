Mezclar café usado con detergente: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: archivo).

En una época donde los trucos caseros adquieren relevancia debido a su coste accesible y su bajo impacto ambiental, ha comenzado a circular una combinación sencilla: la mezcla de café usado con bicarbonato de sodio.

Lejos de ser únicamente un truco sin fundamentos, esta mezcla posee múltiples aplicaciones en el hogar y cada vez más personas están incorporando esta práctica en su rutina cotidiana.

Café usado: una alternativa práctica para mejorar la higiene del baño en casa. (foto: archivo). Imagen creada con IA

¿Qué beneficios tiene mezclar posos de café con bicarbonato?

El café molido que resulta de su preparación generalmente culmina en la basura; sin embargo, preserva propiedades valiosas. Al fusionarlo con bicarbonato de sodio, se amplifica su eficacia en limpieza, desodorización y exfoliación.

Entre los usos más significativos que se destacan se incluyen:

Eliminador de olores : el bicarbonato neutraliza aromas indeseados, mientras que el café proporciona un perfume placentero. Esta combinación es particularmente adecuada para su uso en la heladera, el tacho de basura o incluso dentro de calzado.

: el bicarbonato neutraliza aromas indeseados, mientras que el café proporciona un perfume placentero. Esta combinación es particularmente adecuada para su uso en la heladera, el tacho de basura o incluso dentro de calzado. Limpiador natural : debido a su textura, el café funciona como un abrasivo suave y, en conjunción con el bicarbonato, facilita la eliminación de la suciedad en superficies como ollas, sartenes o piletas.

: debido a su textura, el café funciona como un abrasivo suave y, en conjunción con el bicarbonato, facilita la eliminación de la suciedad en superficies como ollas, sartenes o piletas. Exfoliante corporal : en el ámbito del cuidado personal, esta mezcla puede servir como un exfoliante casero para la piel, colaborando en la eliminación de células muertas.

: en el ámbito del cuidado personal, esta mezcla puede servir como un exfoliante casero para la piel, colaborando en la eliminación de células muertas. Repelente de insectos: algunas personas lo utilizan en espacios exteriores para repeler hormigas u otros insectos, aunque su efectividad puede ser variable.

¿Por qué se recomienda mezclar café con bicarbonato?

El motivo principal por el cual esta combinación ha adquirido notoriedad radica en su doble beneficio: permite la reutilización de un residuo cotidiano y, simultáneamente, contribuye a evitar el uso de productos químicos más perjudiciales.

Asimismo, se presenta como una alternativa accesible, sencilla de elaborar y versátil, lo cual la transforma en una opción sumamente atractiva para aquellos que buscan soluciones eficientes en el hogar.

¿Cómo prepararlo a la perfección?

La preparación es sencilla: se combina café usado (previo secado) con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio hasta obtener una consistencia uniforme. Según la aplicación deseada, puede emplearse en su estado seco o incorporarse unas gotas de agua para crear una pasta.

Contenido:

El proceso resulta accesible y rápido, permitiendo una implementación práctica en diversas situaciones.

Al variar la cantidad de agua, se puede adaptar la mezcla a distintas necesidades.

Si bien es un procedimiento seguro en la mayoría de los casos, se sugiere realizar una prueba inicial en una superficie reducida para prevenir manchas o daños, particularmente en materiales delicados.

En definitiva, la combinación de café usado con bicarbonato representa una alternativa económica, sostenible y eficaz que evidencia cómo pequeños hábitos pueden provocar significativos cambios en la cotidianidad.