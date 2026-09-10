En el transcurso de este jueves, 10 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Oaxaca a las 12.46 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 44 km al oeste de Matías Romero, con una profundidad de 97.6 kilómetros, latitud de 16.966° y una longitud de -95.448°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil informó que, ante sismos, se recomienda mantener la calma, cubrirse bajo muebles resistentes, alejarse de ventanas, no usar elevadores, cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas tras el movimiento y seguir fuentes oficiales; además, preparar una mochila de emergencia y ubicar puntos de reunión.