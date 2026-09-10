Poner el rollo de papel higiénico en la heladera: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan. (Representación creada con IA)

Algunos trucos caseros buscan resolver problemas cotidianos de forma rápida y económica. Uno de ellos consiste en colocar un rollo de papel higiénico dentro de la heladera.

Aunque no se trata de un método recomendado por los fabricantes de electrodomésticos, algunas personas lo utilizan para absorber parte de la humedad y disminuir ciertos olores que pueden acumularse en el interior.

Con el paso de los días, la heladera puede concentrar vapor, restos de alimentos y aromas intensos. Por eso, mantenerla limpia y almacenar cada producto de manera adecuada sigue siendo fundamental.

Para qué sirve poner papel higiénico en la heladera

El papel higiénico está elaborado con fibras de celulosa capaces de retener pequeñas cantidades de humedad. Al dejar un rollo dentro de la heladera, sus hojas pueden absorber parte del vapor ambiental que se forma en las paredes o los compartimentos.

Este efecto es limitado y no reemplaza el correcto funcionamiento del electrodoméstico. Si hay exceso de agua, escarcha o condensación, el problema puede estar relacionado con la temperatura, el cierre de la puerta o el estado de los burletes.

El rollo también puede retener algunos olores de manera momentánea, pero no funciona como un neutralizador de aromas. Para reducir el mal olor, es necesario identificar y retirar los alimentos vencidos, limpiar los derrames y ventilar el interior cuando corresponda.

La recomendación solo debería aplicarse con un rollo nuevo, seco y alejado de los alimentos. Si se humedece, adquiere mal olor o entra en contacto con líquidos, debe retirarse y desecharse.

Cómo aplicar el truco y cada cuánto cambiar el rollo

Para probar este método, se puede colocar un rollo nuevo en un estante de la heladera, preferentemente dentro de un recipiente limpio que evite que toque directamente las superficies o los alimentos.

Algunas recomendaciones básicas son:

Usar un rollo completamente nuevo y seco .

Ubicarlo en un sector estable, lejos de líquidos y comidas.

Revisarlo con frecuencia para comprobar si absorbió humedad.

Retirarlo si cambia de color, se moja o desprende olor.

No utilizarlo como reemplazo de la limpieza habitual.

El tiempo de permanencia depende de las condiciones de cada heladera. Si el ambiente es muy húmedo o el aparato presenta condensación, el papel puede mojarse rápidamente.

Qué hacer si la heladera tiene demasiada humedad

Una pequeña cantidad de humedad puede aparecer cuando se guardan alimentos calientes, se abre la puerta con frecuencia o se introducen productos sin cubrir. En esos casos, conviene esperar a que la comida se enfríe y utilizar recipientes herméticos.

También es importante comprobar que la puerta cierre correctamente y que los alimentos no bloqueen la circulación del aire frío. Los derrames deben limpiarse cuanto antes para evitar la aparición de olores persistentes.

Si la humedad continúa, aparece hielo en exceso o la temperatura no se mantiene estable, el papel higiénico no resolverá la causa. En ese escenario, conviene revisar el manual del equipo o solicitar asistencia técnica.