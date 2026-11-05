Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de México tendrán un fin de semana largo en noviembre.

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las clases se suspenderán el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre , por lo que los estudiantes no tendrán que acudir a las escuelas durante cuatro días consecutivos.

La medida está contemplada para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de las 32 entidades del país.

¿Por qué no habrá clases el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre?

La primera fecha corresponde al registro de calificaciones por parte del personal docente, mientras que la segunda es por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El viernes 13 de noviembre, los docentes realizarán el registro de calificaciones en los sistemas de control escolar. Esta actividad está prevista en el calendario oficial de la SEP y forma parte de las fechas programadas para el ciclo lectivo 2026-2027.

Por su parte, el lunes 16 de noviembre será día de suspensión de labores docentes por el día de descanso obligatorio en conmemoración al Día de la Revolución Mexicana. La fecha corresponde al descanso obligatorio que se recorre al tercer lunes de noviembre, de acuerdo con el calendario de días festivos.

Las familias pueden tomar como referencia estas fechas para organizar sus actividades durante el puente de noviembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuántos días seguidos no tendrán clases los alumnos?

Al coincidir las dos fechas con el fin de semana, los estudiantes tendrán cuatro días consecutivos sin actividades escolares. El periodo quedará organizado de la siguiente manera:

Viernes 13 de noviembre: no habrá clases por el registro de calificaciones.

Sábado 14 de noviembre: descanso habitual del fin de semana.

Domingo 15 de noviembre: descanso habitual del fin de semana.

Lunes 16 de noviembre: suspensión de labores docentes por la suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Revolución Mexicana

De esta manera, los alumnos deberán regresar a las aulas el martes 17 de noviembre, cuando se reanudarán las actividades escolares conforme al calendario de la SEP.

La suspensión aplica a los niveles de preescolar, primaria y secundaria en todo México, en las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.