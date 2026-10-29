El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas falleció este 28 de octubre de 2026 a los 92 años.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD, tres veces candidato a la Presidencia y primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido por voto popular en 1997, murió a los 92 años. Su trayectoria estuvo ligada a algunos de los principales cambios del sistema político mexicano de las últimas décadas.

Ingeniero civil egresado de la UNAM e hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano Bravo, nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Antes de convertirse en uno de los referentes de la oposición mexicana, desarrolló buena parte de su primera carrera política dentro del PRI.

Fue senador por Michoacán y gobernador de la entidad entre 1980 y 1986. Hacia el final de esa década participó en la Corriente Democrática, grupo surgido dentro del PRI que cuestionó los mecanismos internos para elegir al candidato presidencial. Esa confrontación terminaría con la salida de Cárdenas del partido en el que había desarrollado buena parte de su carrera.

Cárdenas en 1988, el punto de quiebre

El momento que definiría su trayectoria política llegó con la elección presidencial de 1988.

Conocido como “El Ingeniero”, Cárdenas encabezó al Frente Democrático Nacional frente al candidato priista Carlos Salinas de Gortari en unos comicios marcados por la interrupción del sistema de cómputo electoral, el episodio que pasaría a la historia como la “caída del sistema” (orquestado por el exsecretario de Gobernación Manuel Bartlett), y por las denuncias de irregularidades formuladas por la oposición.

Los resultados oficiales dieron la victoria a Salinas de Gortari, pero la elección, validada por Bartlett, abrió una controversia política que se convertiría en uno de los episodios decisivos de la transformación electoral del país. La candidatura de Cárdenas mostró que al PRI, que gobernó por más de siete décadas el siglo pasado, se le podía enfrentar en las urnas y colocó a la izquierda como una fuerza con capacidad real para competir por el poder.

Un año después, el 5 de mayo de 1989, se fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con Cárdenas como uno de sus principales impulsores y primer dirigente nacional. El nuevo partido reunió a distintas corrientes de izquierda y a antiguos integrantes del PRI.

Cárdenas volvería a disputar la Presidencia en 1994 y 2000. En total, fue candidato presidencial en tres ocasiones.

Con Cárdenas, la izquierda llega al gobierno de la capital

Entre ambas elecciones llegó otro de los momentos decisivos de su carrera. En 1997, Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido mediante voto ciudadano.

Su victoria llevó a la izquierda al gobierno de la capital del país y abrió una nueva etapa política en la Ciudad de México.

Con el paso de los años, Cárdenas se alejó de la conducción cotidiana de los partidos, aunque continuó participando en la discusión pública y mantuvo una agenda vinculada, entre otros temas, con la política energética.

Todavía en marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de una Comisión Consultiva del Petróleo que sería presidida por Cárdenas y funcionaría como instrumento técnico de apoyo para Pemex.

Tras conocerse su fallecimiento este miércoles 28 de octubre, Sheinbaum lamentó públicamente su muerte y lo recordó como un hombre de principios que transformó la vida política del país.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país.



Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026

La trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas quedó vinculada durante casi cuatro décadas a la apertura del sistema político mexicano: primero desde la ruptura con el PRI, después desde la construcción de una izquierda electoral organizada y finalmente desde el gobierno de la capital.