La Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene fijada la fecha más esperada por alumnos en el calendario oficial que difundió a comienzos del ciclo lectivo 2025-2026. Sin embargo, algunos de ellos desconocen de qué se trata: habrá un nuevo fin de semana largo antes de junio. Se trata de una jornada de descanso obligatorio para estudiantes que se desarrollará durante la última semana de mayo. El detalle en particular, es que el megapuente no coincidirá con el lunes 25, sino con el último viernes del corriente mes. El próximo viernes 29 de mayo de 2026 no habrá clases en escuelas de educación básica debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), actividad incluida oficialmente dentro del calendario de la SEP. Durante estas jornadas, docentes y directivos participan en reuniones internas de planeación, evaluación y organización académica, por lo que los estudiantes no deben asistir a clases. El descanso beneficiará principalmente a estudiantes de: En muchos casos, esta suspensión termina convirtiéndose en un puente largo para familias y alumnos. Mayo se consolidó como uno de los meses con más ajustes dentro del calendario escolar 2025-2026. El martes 5 de mayo hubo suspensión oficial de clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla, una fecha reconocida por la SEP para educación básica. Además, el viernes 15 de mayo tampoco habrá actividades escolares debido al Día del Maestro y la Maestra, generando otro fin de semana largo para millones de estudiantes. Por otro lado, el 10 de mayo, Día de las Madres, no aparece como feriado oficial en el calendario escolar. Sin embargo, muchas escuelas suelen reducir actividades o realizar festivales especiales. Días sin clases confirmados por la SEP en mayo Algunas escuelas también podrían otorgar descansos adicionales dependiendo de sus actividades internas. De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el ciclo escolar 2025-2026 finalizará el miércoles 15 de julio de 2026. Ese día marcará oficialmente el inicio de las vacaciones de verano para estudiantes de educación básica en todo México. Antes de llegar a esa fecha todavía habrá más suspensiones relacionadas con: El próximo ciclo escolar 2026-2027 comenzará durante la segunda quincena de agosto, generalmente en los últimos días del mes, aunque la fecha exacta será confirmada más adelante por la SEP mediante el calendario oficial.