El Gobierno confirmó un fin de semana largo para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. En detalle, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el cronograma escolar 2025-2026, el cual contempla la suspensión de clases por diversos motivos, como el Consejo Técnico Escolar (CTE). El último viernes de cada mes se lleva a cabo la sesión del CTE, lo que implica la suspensión de clases y permite a los estudiantes descansar un poco más. Sin embargo, aunque las aulas se vacían, la actividad dentro de las escuelas continúa. Conoce qué es el CTE y por qué no hay clases en esas fechas. c El CTE es el principal órgano colegiado en las escuelas de educación básica. Su función es analizar, planificar y tomar decisiones para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Está conformado por directivos, docentes y personal educativo de nivel preescolar, primaria y secundaria. El CTE se reúne de manera periódica para llevar a cabo las siguientes actividades: A partir de este análisis, se diseñan estrategias para enfrentar los retos identificados. Además, estas reuniones también sirven para fortalecer la formación profesional de docentes y directivos, alineando su trabajo con las prioridades educativas de cada escuela. Durante el ciclo escolar 2025-2026, los estudiantes contarán tendrán dos periodos vacacionales que les permitirá ausentarse a las clases: Además, se contempla la suspensión de clases y actividades escolares en las siguientes fechas: Estos días forman parte de la programación oficial y determinan los momentos en que se suspenden las actividades escolares a lo largo del ciclo.