La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 5 de junio de 2026 en México es de 12.44 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.28%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.44 pesos y un mínimo de 12.43 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense cayó un 1.15% y en el último año acumula un descenso del 7.75%, evidenciando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos diez días, el Dólar canadiense encadenó cinco alzas seguidas y luego cinco caídas, lo que sugiere un repunte que se agotó y un cierre cercano al nivel inicial, sin tendencia clara.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.4 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.51%.

Hoy la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva teniendo en cuenta los últimos cinco días, ya que la variación ha sido favorable en comparación con el período anterior. Esto se refleja en un aumento constante en su valor frente a otras monedas, lo que indica un fortalecimiento de la divisa.

El análisis sugiere que esta tendencia alcista podría estar impulsada por factores económicos positivos, como un crecimiento en el sector exportador y la estabilidad de los precios de las materias primas. Sin embargo, es importante monitorear las condiciones globales que puedan influir en este comportamiento en el futuro.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels). @sebas_a2398

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.