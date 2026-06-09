La ministra de Industria, Fernanda Cardona, se refirió este lunes a la movilización de camioneros, transportistas y productores en rechazo a la suba de combustibles y expresó sorpresa por las protestas, al comparar la situación actual con la vivida en 2022 durante la guerra entre Rusia y Ucrania.

“A mí me llama un poco la atención, tengo que decirlo y ser honesta, que cuando uno ve las gráficas, nosotros no llegamos a los niveles que aumentó el gasoil en el 2022 con la guerra de Ucrania y Rusia. No llegamos todavía, y sin embargo no había habido este tipo de planteamientos en aquel momento”, sostuvo Cardona en rueda de prensa.

La ministra afirmó además que el conflicto actual “no es la misma que Rusia–Ucrania” y que sus consecuencias son “mucho más grandes”, aludiendo a un aumento de costos del petróleo que llegó a cifras de 1970 y a pérdidas de infraestructuras que impactan en el abastecimiento de combustibles. “Me llama la atención que no haya habido movilizaciones en ese momento… y nosotros ni siquiera llegamos a eso”, añadió.

Cardona cerró subrayando la voluntad del gobierno de mantener el diálogo: “Lo que sí siempre hemos demostrado es estar abiertos al diálogo y a las explicaciones de por qué tomamos las decisiones”.