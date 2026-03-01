El Frente Amplio, el PIT‑CNT y varias organizaciones sociales, entre ellas Fucvam, la FEUU y Serpaj, realizaron este sábado una caravana que partió desde distintos puntos de Montevideo, San José y Canelones y concluyó con una concentración y acto en el Palacio Legislativo alrededor de la hora 13:00. La convocatoria se realizó bajo la consigna “por la paz y contra el bloqueo imperialista, solidaridad con Cuba”. La movilización, que se desarrolló entre las 10:00 y las 13:00, tuvo lugar en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos y el gobierno cubano. Participantes portaron banderas de Cuba, Venezuela, Palestina e Irán; frente a la embajada de Estados Unidos en la rambla colocaron banderas cubanas en un cantero en señal de protesta y solidaridad. Durante la jornada circularon referencias y declaraciones internacionales que alimentaron la convocatoria: en los mensajes públicos recientes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la estabilidad del régimen cubano y habló de un eventual “control amistoso” como herramienta para una transición. También se difundieron versiones sobre acciones contra líderes regionales que, en todo caso, fueron parte del clima de alarma que motivó la marcha. Los organizadores resaltaron la adhesión de diversos sectores sociales y estudiantiles y la voluntad de confluir en un reclamo unitario por la paz. Desde el PIT‑CNT subrayaron que la protesta buscó además visibilizar la denuncia sobre “las consecuencias humanitarias” del bloqueo económico a la isla.