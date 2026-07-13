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La visa americana y el pasaporte son documentos fundamentales para viajar a Estados Unidos como turista, dado que forman parte de los requisitos obligatorios que las autoridades migratorias suelen solicitar para autorizar el ingreso al país.

Sin embargo, los mexicanos que puedan obtener el Formulario DSP-150 tienen la posibilidad de tramitar un documento alternativo que les permite ingresar a determinadas zonas de Texas, Nuevo México, Arizona y California sin necesidad de presentar una visa tradicional ni un pasaporte.

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Formulario DSP-150: cómo se usa para ingresar sin visa tradicional ni pasaporte y cuándo se necesita identificación internacional

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) puede utilizarse para ingresar a Estados Unidos por vía terrestre o marítima durante un periodo de hasta 30 días, sin necesidad de presentar pasaporte ni visa.

El área en la que puede emplearse se conoce como “zona fronteriza” y, cuando se usa como documento único, únicamente permite realizar visitas de corta duración. En caso de estancias más prolongadas, deberá presentarse junto con un pasaporte, lo que además permite ingresar al país por cualquier vía.

Se emite como una tarjeta plastificada, que cuenta con gráficos y tecnología mejorados, similares al tamaño de una tarjeta de crédito”, indica el Departamento de Estado.

La BCC puede utilizarse para ingresar sin visa tradicional en pasaporte.
La BCC puede utilizarse para ingresar sin visa tradicional en pasaporte.Fuente: ShutterstockShutterstock

Requisitos para poder completar el Formulario DSP-150

Para obtener este documento, es fundamental que se cumplan los siguientes tres requisitos

  • Ser mexicano y residir en México.
  • Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2.
  • Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar.
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El proceso se lleva a cabo en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más próximo.

Zona fronteriza: cómo está delimitada para quienes presenten el documento de manera independiente

De manera independiente y sólo para fines de turismo, negocios -no remunerado- o encuentros familiares, se permite visitar

  • California: menos de 40 km de la frontera
  • Arizona: menos de 120 km de la frontera
  • Nuevo Méxicodentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte
  • Texas: menos de 40 km de la frontera

La BCC es válida durante 10 años después de su fecha de emisión.