El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que el Formulario I-131 continúa vigente para tramitar parole humanitario individual, una vía legal que permite ingresar a Estados Unidos sin una visa consular tradicional. Esta opción evalúa cada caso por separado y aplica para razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo .

A diferencia de los programas masivos por nacionalidad que el gobierno cerró en 2025, como el proceso para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, el parole humanitario individual no depende del país de origen. USCIS lo administra caso por caso desde hace años, aunque en 2026 endureció los criterios de aprobación.

¿Qué es el parole humanitario del Formulario I-131 y cómo funciona?

El Formulario I-131, Solicitud de Documentos de Viaje, es el mecanismo que USCIS utiliza para procesar el parole humanitario dentro del sistema migratorio. A través de él, un extranjero puede pedir autorización temporal para ingresar o permanecer en el país sin la visa que exige el proceso consular habitual.

La aprobación depende de que el solicitante demuestre una razón humanitaria urgente —como una emergencia médica grave— o un beneficio público significativo para Estados Unidos. USCIS revisa cada expediente de forma individual y la decisión final es completamente discrecional.

Quiénes pueden aplicar

Personas con una emergencia médica grave que requiere tratamiento en Estados Unidos.

Familiares directos de un beneficiario con una necesidad urgente y comprobable .

Casos con beneficio público significativo, como colaboración con investigaciones oficiales .

Situaciones de crisis humanitaria en el país de origen, evaluadas de forma individual.

El Formulario I-131, Solicitud de Documentos de Viaje, es el mecanismo que USCIS utiliza para procesar el parole humanitario dentro del sistema migratorio. Shutterstock

¿Cómo impacta esta vía en los solicitantes y qué deben hacer para aplicar?

Quienes obtienen el parole humanitario pueden ingresar a Estados Unidos por un período limitado, generalmente de hasta dos años, sin haber tramitado una visa en su pasaporte. Una vez dentro, pueden solicitar el permiso de trabajo mediante el Formulario I-765.

El trámite exige documentación sólida: evidencia de la emergencia, historial migratorio y, en la mayoría de los casos, un patrocinador que garantice apoyo financiero. En 2026 USCIS rechaza más solicitudes que en años anteriores por falta de justificación legal suficiente, por lo que se recomienda asesoramiento de un abogado de inmigración antes de presentar el trámite.