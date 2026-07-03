Los hallazgos fueron rescatados luego de 3 décadas de investigaciones submarinas. Ahora, con nueva tecnología, los especialistas lograron recuperar las piezas más imponentes.

En esta noticia Recuperan del mar el Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo

En las aguas del mar Mediterráneo, un equipo de arqueólogos realizó un hallazgo considerado de gran valor histórico: 22 bloques monumentales que habrían pertenecido al legendario Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo, que permaneció sumergido durante siglos frente al antiguo puerto de Egipto.

El descubrimiento forma parte del proyecto internacional PHAROS, una iniciativa de cooperación entre el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia —liderado por la arqueóloga Isabelle Hairy—, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes.

El objetivo de la misión es escanear y analizar los elementos hallados para permitir la reconstrucción digital de esta estructura milenaria, considerada una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Recuperan del mar el Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo

Entre los materiales recuperados se identificaron dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimento, con un peso que oscila entre los 70.000 y 80.000 kilos por unidad. Estas piezas habrían integrado la entrada monumental del Faro, una construcción cuya arquitectura combinaba elementos de tradición egipcia y griega.

Los hallazgos fueron rescatados luego de 3 décadas de investigaciones submarinas. Ahora, con nueva tecnología, los especialistas lograron recuperar las piezas más imponentes.

Si bien las ruinas hundidas eran visibles desde 1968 , hace más de 20 años que se realiza un trabajo arqueológico sistemático. En 1994, el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur dirigió una exploración a gran escala y documentó más de 3300 objetos, incluyendo esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito.

Los bloques fueron rescatados luego de 3 décadas de investigaciones submarinas, iniciadas por Yves Empereur, quien identificó los primeros vestigios del faro sumergido. Ahora, con nueva tecnología, el equipo logró recuperar las piezas más imponentes.

Cómo es la reconstrucción digital del Faro de Alejandría

Más de 100 de estos fragmentos arquitectónicos han sido escaneados digitalmente en el fondo marino durante la última década.

Cada uno de estos bloques, que pesan hasta 80 toneladas, será escaneado mediante fotogrametría detallada (Fuente: GEDEON Programmes).

Para complementar la reconstrucción digital, un equipo interdisciplinario integrado por historiadores, arqueólogos, numismáticos y arquitectos lleva adelante una recopilación de fuentes, que incluye descripciones y representaciones antiguas de la torre.

Cada uno de estos bloques, que pueden alcanzar hasta 80 toneladas, será sometido a un proceso de escaneo mediante fotogrametría de alta precisión. Posteriormente, los especialistas de la Fundación Dassault Systèmes analizarán los datos y reubicarán virtualmente las piezas, como si se tratara de un gigantesco rompecabezas arqueológico.

Cómo era el Faro de Alejandría en la antigüedad

El Faro de Alejandría se construyó a principios del siglo III antes de Cristo, bajo el reinado de Ptolomeo I Sóter. Fue construido por el arquitecto griego Sóstrato de Cnido y se alzaba a más de 100 metros de altura sobre la isla de Faro, guiando a los barcos con seguridad a través de las traicioneras aguas costeras de Alejandría.

El Faro de Alejandría se construyó a principios del siglo III antes de Cristo, bajo el reinado de Ptolomeo I Sóter.

Ostentó el título de la estructura más alta del mundo construida por el hombre durante más de 1600 años, hasta que un terremoto en 1303 lo inutilizó. Las piedras restantes fueron recicladas por el sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay para construir una fortaleza en el mismo lugar en 1477.