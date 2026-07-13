Se acerca la lluvia del año con posibilidad de granizo, ráfagas de vientos fuertes e inundaciones profundas: estas serán las zonas afectadas.

Las lluvias intensas volverán a ser protagonistas en varias regiones de México durante las próximas horas, de acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las autoridades advirtieron que algunas entidades podrían registrar precipitaciones de gran intensidad, acompañadas por tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Aunque este tipo de fenómenos es habitual durante la temporada de lluvias, las condiciones previstas podrían generar afectaciones en distintos puntos del país. Por ello, el llamado es a mantenerse atento a los avisos meteorológicos y evitar situaciones de riesgo en zonas propensas a inundaciones.

Además de las precipitaciones, el pronóstico contempla la posibilidad de que un sistema de baja presión continúe fortaleciéndose frente a las costas del Pacífico mexicano, lo que podría favorecer un incremento de las lluvias durante los próximos días.

Lluvias intensas en México: los estados donde el SMN prevé las mayores precipitaciones

En su reporte matutino del 13 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que “este día, se pronostican lluvias intensas para regiones de Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán y Guerrero”. Asimismo, prevé lluvias muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Colima, además de lluvias fuertes en Sonora, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, condiciones que incrementan el riesgo de afectaciones en distintas regiones del país.

El SMN advirtió además que “las lluvias de fuertes a intensas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas”, por lo que exhortó a la población a seguir los avisos oficiales y las recomendaciones de Protección Civil.

Servicio Meteorológico Nacional: por qué se esperan más lluvias en los próximos días

De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones meteorológicas se deben a la combinación de circulaciones ciclónicas, canales de baja presión y la onda tropical número 18, sistemas que mantienen un ambiente favorable para el desarrollo de lluvias en gran parte del territorio nacional.

El informe agrega que la onda tropical podría ser absorbida por una zona de baja presión ubicada al sur de las costas de Guerrero. Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sistema podría evolucionar a un ciclón tropical durante el transcurso del martes, lo que favorecería la continuidad de las precipitaciones sobre el occidente y sur del país.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos o calles inundadas, mantenerse informado únicamente por los canales oficiales del SMN y atender cualquier indicación emitida por las unidades estatales y municipales de Protección Civil, especialmente en las zonas donde se esperan las lluvias más intensas.