Durante el cierre de mercados de este lunes, 13 de julio de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.38, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.11% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.39 pesos y un mínimo de 12.35 pesos.

En el mercado del Dólar canadiense, la cotización subió 1.21% en la última semana, pero en el último año acumula un retroceso de 6.12%, lo que sugiere un repunte reciente tras una tendencia bajista anual.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense fue mayormente bajista: tras un inicio al alza siguieron varias caídas, un breve rebote, nuevas bajas y un leve repunte final, con pérdidas acumuladas y volatilidad moderada.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense es de 7.33%, que es mayor que la volatilidad anual de 7.32%, lo que significa que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, marcando un aumento continuo durante los últimos días. Este comportamiento sugiere que el mercado se siente optimista sobre la moneda, impulsada por factores económicos favorables.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, hubiéramos visto una depreciación del Dólar canadiense en relación con las monedas extranjeras. Esto podría ser indicativo de incertidumbres económicas o políticas que afectarían su valor.

Analizando esta tendencia positiva, podemos concluir que la confianza en la economía canadiense y sus políticas monetarias está en un buen momento.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.