Si bien miles de personas aplican año tras año para tramitar una visa americana como parte del procedimiento protocolar para ingresar a Estados Unidos, no todas las solicitudes son aprobadas al primer intento.

De acuerdo con lo detallado por el Departamento de Estado, una de las causas de rechazo temporal es la aplicación de la sección 221 (g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que impide gestionar la visa americana hasta que se cumplan ciertos requisitos.

Esta disposición aplica cuando el funcionario consular no cuenta con toda la información necesaria para determinar si el solicitante es elegible para la visa o cuando se requiere de revisión adicional.

¿Qué quiere decir que mi visa americana fue rechazada bajo la sección 221 (g) de la INA?

Según lo señala el Departamento de Estado esta decisión significa que, por el momento, la persona no puede recibir su visa porque faltan pasos clave del proceso .

Esto puede ocurrir por motivos como que la solicitud esté incompleta o falte documentación esencial o como que el caso requiera de un procesamiento administrativo adicional antes de que la decisión pueda ser tomada.

En ambos casos, el solicitante recibe una carta donde se explica que la visa fue denegada bajo esta sección y detallando todos los pasos que se deben seguir.

Cuando no se presenta toda la documentación la visa americana puede ser denegada. Shutterstock

Documentación faltante para tramitar la visa americana, ¿cuánto tiempo hay para presentarla?

En caso de que la visa no haya podido gestionarse porque faltan documentos o información, el solicitante puede enviar el material requerido para que el caso vuelva a evaluación.

Se establece en estas situaciones un plazo de un año desde el momento de la negativa para presentar todos los papeles faltantes.

Si el plazo vence se deberá presentar una nueva solicitud y volver a pagar las tarifas.

Procesamiento administrativo, ¿qué ocurre en estos casos con la visa americana?

Cuando el problema es que el expediente necesita un procesamiento administrativo adicional, también se recibe una notificación oficial y la embajada o consulado se comunica cuando el proceso haya finalizado.

Las autoridades indican que, en estos casos, los tiempos de procesamiento varían en función de las circunstancias particulares de cada proceso.