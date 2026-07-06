Se trata de un truco que se volvió viral y propone utilizar papel aluminio como una forma de proteger el celular y reforzar la privacidad de los datos personales.

El papel aluminio es un elemento habitual en la mayoría de las cocinas, aunque en los últimos años comenzó a ganar protagonismo también fuera del ámbito gastronómico gracias a distintos usos caseros que se popularizaron en redes sociales.

En un contexto marcado por la creciente preocupación por la privacidad digital y la protección de los datos personales, el aluminio volvió a convertirse en tendencia por una utilidad poco convencional: envolver el teléfono celular con el objetivo de reducir o impedir su rastreo.

¿Por qué hay que envolver el celular en papel aluminio?

La explicación detrás de este truco tiene una base científica. Envolver el celular en papel aluminio busca crear una especie de jaula de Faraday casera, un principio físico que impide el paso de señales electromagnéticas.

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El principio detrás de este método se basa en la llamada jaula de Faraday, una estructura metálica cerrada diseñada para bloquear los campos eléctricos externos. Al impedir el paso de las señales hacia el interior y el exterior, evita que exista comunicación con otros dispositivos. Esta tecnología se utiliza en ámbitos como los laboratorios, las telecomunicaciones y la protección frente a descargas eléctricas.

La teoría sostiene que, al envolver un celular con varias capas de papel aluminio, se crea un aislamiento que bloquea señales como el GPS, el WiFi, el Bluetooth y la red móvil. De esta manera, el dispositivo queda temporalmente incomunicado, sin posibilidad de recibir o transmitir información, lo que dificultaría su rastreo.

¿Funciona realmente el truco del papel aluminio?

En la práctica, sí puede funcionar, pero con limitaciones. Para que el bloqueo sea efectivo, el celular debe quedar completamente cubierto, sin ningún espacio por donde puedan filtrarse las señales.

Si el envoltorio es incompleto, el teléfono podría seguir emitiendo o recibiendo datos, especialmente a través del Bluetooth o de redes cercanas. En pruebas realizadas por especialistas, se comprobó que un buen sellado con varias capas de aluminio puede dejar el celular sin señal, sin posibilidad de recibir llamadas o conectarse a internet .

Copilot

Sin embargo, este método no es infalible ni recomendable para un uso constante. Envolver el teléfono frecuentemente puede afectar sensores, generar sobrecalentamiento o incluso dañar la batería. Además, deja al usuario incomunicado por completo, algo que no siempre es seguro.

Otra opción para que no rastreen tu celular

Lo que muchos desconocen es que el mismo resultado se puede lograr de manera mucho más simple, sin gastar papel aluminio ni correr riesgos innecesarios: