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Durante el cierre de mercados de este lunes, 13 de julio de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.95, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.08% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del euro subió 0.33%, pero en el último año bajó 7.76%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

el euro mostró una trayectoria mixta en los últimos 10 días: 5 subidas y 5 bajadas, con debilidad a mitad del período y recuperación al final, para un saldo casi plano.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 6.45%, lo que es superior al 5.58% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que ha habido un incremento continuo en su valor en comparación con los días anteriores. Este repunte se ha sostenido en los últimos días, reflejando un contexto favorable para la moneda europea.

Sin embargo, la tendencia podría estar sujeta a cambios dependiendo de factores económicos globales. A pesar del crecimiento actual, los inversores deben estar atentos a posibles fluctuaciones que podrían alterar esta trayectoria positiva.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.