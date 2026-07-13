En un intento por cambiar de forma definitiva la percepción del mercado sobre las transmisiones automáticas, Nissan apuesta fuerte por validar su tecnología en condiciones reales de manejo. La nueva generación Xtronic CVT no solo incorpora importantes mejoras técnicas desde el laboratorio, sino que también fue sometida a un proceso intensivo de pruebas extremas para garantizar un desempeño consistente en el día a día, adaptándose al exigente tráfico de las grandes ciudades.

La marca japonesa pone el foco en demostrar que la evolución de esta transmisión no es un logro que se quede solo en la teoría. El objetivo principal de los ingenieros es trasladar los avances de ingeniería a beneficios concretos que el conductor pueda percibir en cada trayecto, asegurando una experiencia óptima tanto en los pesados trayectos urbanos cotidianos como en los viajes largos por carretera.

Qué es la CVT y por qué sigue evolucionando en la industria automotriz

La transmisión continuamente variable (CVT) es un sistema inteligente que elimina por completo los cambios de velocidad tradicionales y ajusta de manera constante la relación entre el motor y las ruedas. Esto permite que el vehículo se mantenga siempre en la “marcha ideal”, aprovechando al máximo cada gota de combustible según la demanda del acelerador.

A diferencia de las cajas automáticas convencionales que saltan de un engrane a otro, este sistema trabaja mediante poleas y una banda metálica de alta resistencia que modifican la relación de transmisión de forma continua y suave.

Manejo fluido: El sistema de poleas de la CVT optimiza el combustible y mantiene siempre la marcha ideal de forma suave (Foto: Nissan)

El resultado directo para el usuario es una conducción mucho más fluida, con menos esfuerzo mecánico para los componentes y un mejor aprovechamiento de la potencia del motor. Hoy en día, este tipo de tecnología ya es reconocido como un estándar en la industria automotriz global, con presencia en múltiples marcas que buscan mejorar la eficiencia y reducir emisiones.

Pruebas reales y mejoras que se sienten directamente al volante

Para respaldar con hechos el desempeño de la nueva Xtronic CVT, Nissan puso especial énfasis en su validación en entornos reales. Este enfoque busca asegurar que la experiencia al volante sea completamente consistente y confiable, soportando el uso intensivo que implica la conducción diaria en todo tipo de topografías y climas.

Entre las mejoras más relevantes destaca la simulación de cambios más naturales, diseñada específicamente para eliminar el conocido “efecto liga”, esa sensación de desfase entre la aceleración y las revoluciones, y ofrecer una sensación más cercana a la de una transmisión tradicional. Además, la nueva generación presenta una mejor respuesta al acelerador, lo que favorece una conducción más ágil, así como una reducción notable en ruido y vibraciones que eleva el confort dentro de la cabina.

Tecnología confiable, moderna y vigente.

Innovación técnica para una mayor durabilidad en el mercado mexicano

En el plano técnico, la firma incorporó soluciones avanzadas como el control lógico D-Step, un software inteligente que ajusta la respuesta de la caja para hacerla más intuitiva ante las intenciones del conductor. Asimismo, se aplicaron mejoras significativas en la arquitectura interna que apuntan a una mayor eficiencia energética y a una durabilidad extendida del sistema a largo plazo.

De esta manera, Nissan busca posicionar su CVT como una tecnología confiable, moderna y vigente, capaz de responder con creces a las exigencias actuales del mercado. La apuesta de la compañía es clara y contundente: demostrar que la transmisión no solo se diseñó para funcionar bien en el papel, sino para sentirse mucho mejor en cada kilómetro recorrido.