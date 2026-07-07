El máximo tribunal prepara un proyecto que podría establecer un criterio definitivo sobre el cobro del ISR a los recursos de las Afore cuando un trabajador fallece.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso importante en un asunto que podría modificar el tratamiento fiscal de los recursos acumulados en las cuentas de Afore de trabajadores fallecidos. El tema involucra directamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Luego de que la Segunda Sala resolviera un caso a favor de los beneficiarios de un trabajador, el máximo tribunal del país busca elaborar un proyecto que permita fijar un criterio obligatorio para casos similares, lo que daría mayor certeza jurídica a quienes reclaman estos recursos.

El máximo tribunal prepara un proyecto que podría establecer un criterio definitivo sobre el cobro del ISR a los recursos de las Afore cuando un trabajador fallece.

La Suprema Corte avanza en una decisión clave para el SAT: ¿Qué resolvió sobre el pago de ISR en las Afore?

El caso analizado por la Segunda Sala de la SCJN concluyó que los beneficiarios de un trabajador fallecido no deben pagar ISR por los recursos acumulados en su cuenta individual de Afore cuando estos son entregados por motivo del fallecimiento.

Los ministros consideraron que ese dinero no constituye un ingreso nuevo para los beneficiarios, sino la transmisión de un patrimonio que ya pertenecía al trabajador y que forma parte de los derechos derivados de la seguridad social.

Con base en ese criterio, la Corte determinó que no corresponde aplicar el impuesto sobre esos recursos, aun cuando el SAT había sostenido una interpretación distinta respecto a este tipo de retiros. La decisión representa un precedente relevante y abre la puerta a que este criterio pueda consolidarse mediante una resolución con efectos obligatorios para todos los tribunales del país.

¿Qué representa este proyecto para el SAT y los beneficiarios?

Tras emitir el primer fallo, la Suprema Corte analiza la elaboración de un proyecto que permita dejar firme este criterio jurídico. Si se concreta, los tribunales deberán aplicar la misma interpretación en casos similares.

Esto daría mayor seguridad a los beneficiarios de trabajadores fallecidos, quienes podrían reclamar los recursos de la Afore sin enfrentar el cobro del ISR por parte de la autoridad fiscal.

El proyecto también marcaría un cambio importante para el SAT, ya que limitaría la posibilidad de exigir el pago del impuesto en este tipo de situaciones cuando se cumplan las condiciones establecidas por la Corte. No obstante, el criterio aún debe completar el procedimiento correspondiente para convertirse en una jurisprudencia obligatoria, por lo que el proceso judicial continúa en desarrollo.

¿A quiénes podría beneficiar esta decisión de la SCJN?

De consolidarse el criterio, los principales beneficiados serían los familiares o personas reconocidas legalmente como beneficiarios de trabajadores fallecidos que tengan derecho a recibir los recursos acumulados en una cuenta de Afore.

La resolución no implica cambios para todos los retiros de fondos de las administradoras, sino únicamente para aquellos derivados del fallecimiento del titular de la cuenta y entregados a quienes acrediten ese derecho conforme a la legislación aplicable. Al respecto, autoridades y especialistas consideran que una decisión definitiva brindaría mayor claridad sobre el tratamiento fiscal de estos recursos y evitaría litigios entre los contribuyentes y el SAT por el cobro del ISR.

Mientras tanto, el avance del proyecto dentro de la Suprema Corte mantiene la atención de trabajadores, beneficiarios y expertos en materia fiscal, debido al impacto que podría tener en futuros casos relacionados con las Afore y la tributación de estos ahorros.