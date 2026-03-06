El Servicio de Transportes Eléctricos, STE, de la Ciudad de México confirmó modificaciones en la operación del Tren Ligero debido a trabajos de modernización en la línea. Los cambios comenzarán a aplicarse a partir del sábado 7 de marzo y afectarán principalmente el tramo entre Tasqueña y Estadio Azteca. Según el comunicado de STE CDMX, estas medidas forman parte de un proyecto para mejorar el funcionamiento del sistema. En un comunicado oficial se informó que “inician trabajos para la implementación del sistema de regulación y control de tráfico ferroviario en el Tren Ligero”. Las obras en el Tren Ligero buscan aumentar la capacidad y la frecuencia de viajes en esta línea que conecta el sur de la ciudad. Según el documento, los trabajos incluyen tendido de cableado, instalación de equipo y mantenimiento integral en estaciones. Durante lunes a viernes, el horario del Tren Ligero tendrá un ajuste importante en el cierre de operaciones. Las autoridades detallaron que “el servicio del tren ligero concluirá a las 22:00 horas”, por lo que los usuarios deberán considerar alternativas para trasladarse durante la última parte de la noche. En el comunicado se precisa que “a partir de esa hora se contará con el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y trolebuses de Tasqueña hasta Xochimilco”. Los cambios también aplicarán para sábados y domingos, cuando el servicio se modificará especialmente en el tramo norte de la línea. Durante estos días, el segmento Tasqueña – Estadio Azteca no tendrá operación del Tren Ligero en ciertos horarios, por lo que los usuarios deberán utilizar transporte alterno. Las autoridades indicaron que “los fines de semana a partir de las 22:00 horas la línea cerrará completamente y operará únicamente el servicio de apoyo desde Tasqueña hasta Xochimilco”. El Servicio de Transportes Eléctricos aseguró que estas acciones permitirán modernizar la infraestructura. “El Servicio de Transportes Eléctricos continuará implementando nuevas tecnologías en el tren ligero para seguir ofreciendo un servicio rápido y seguro”, concluye el comunicado.