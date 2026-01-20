Las autoridades municipales de Durango anunciaron una serie de inspecciones dirigidas a comerciantes que operan en zonas de alto tránsito público. La medida surge tras múltiples denuncias ciudadanas que evidencian irregularidades en el funcionamiento de diversos establecimientos, particularmente aquellos ubicados en áreas cercanas a centros de atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La iniciativa busca garantizar que todos los negocios cumplan con la normativa vigente, incluyendo permisos de operación, certificaciones de seguridad y el respeto a los derechos de los consumidores.

Cobran hasta 100 pesos por cargar un celular: la extorsión que indigna a familias de enfermos

La situación llegó a oídos de las autoridades luego de que familiares de pacientes del Hospital General #1 del IMSS denunciaran prácticas abusivas por parte de comerciantes establecidos en los alrededores del nosocomio. Los vendedores ambulantes aprovechaban la situación vulnerable de las personas que esperan por sus familiares enfermos.

El caso más alarmante involucra el cobro de 10 pesos por cada 10% de carga de batería en dispositivos celulares, lo que representa un costo total de 100 pesos por una carga completa. Esta práctica fue calificada como excesiva por los afectados, quienes además señalaron la falta de empatía tanto del personal de seguridad del hospital como de los comerciantes.

Gloria Arreola Gamboa, regidora de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Protección Civil, confirmó que se realizarán inspecciones para verificar que las instalaciones eléctricas de estos negocios sean seguras y que cuenten con los permisos correspondientes para brindar este tipo de servicios.

Familiares de pacientes del IMSS denunciaron cobros de hasta 100 pesos por cargar un celular; el municipio inicia inspecciones para garantizar permisos y seguridad en comercios de la zona. Fuente: Shutterstock.

Peligro inminente: conexiones eléctricas ilegales amenazan vidas en hospitales

Como se mencionó, uno de los aspectos más preocupantes de estas operaciones comerciales informales es el potencial riesgo que representan para la seguridad pública. La Comisión de Protección Civil se enfocará en revisar que las conexiones eléctricas utilizadas para cargar dispositivos móviles cumplan con los estándares de seguridad establecidos.

Las autoridades visitarán la zona para corroborar que los comerciantes cuenten con dictámenes vigentes de Protección Civil y permisos de actividades económicas en regla. Esta verificación busca prevenir accidentes eléctricos que podrían afectar tanto a los comerciantes como a los ciudadanos que utilizan estos servicios.

Entonces, ¿por qué realizan operativos masivos de control a comercios en Durango?

En conclusión, las autoridades municipales de Durango iniciaron operativos masivos de control a comercios luego de recibir múltiples denuncias ciudadanas por prácticas abusivas y presuntas irregularidades en establecimientos ubicados en zonas de alto tránsito.

La situación se volvió especialmente crítica en los alrededores de hospitales del IMSS, donde familiares de pacientes denunciaron cobros excesivos por servicios básicos y condiciones inseguras para el público.

De acuerdo con el gobierno municipal, estos operativos buscan verificar que los negocios cuenten con permisos vigentes, cumplan con las normas de Protección Civil y no vulneren los derechos de los consumidores.

Además, se pretende prevenir riesgos mayores, como accidentes eléctricos derivados de conexiones improvisadas, y ordenar la actividad comercial en espacios sensibles donde la población se encuentra en situación de vulnerabilidad.