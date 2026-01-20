La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este martes, 20 de enero de 2026 en México es de 20.57 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.35% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.58 pesos y un mínimo de 20.47 pesos. La cotización del Euro ha experimentado una tendencia a la baja, con un cambio del -0.88% en la última semana y una variación anual del -5.90%. Esto indica una depreciación continua de la moneda en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un total de seis días de descenso. Sin embargo, también se registraron cuatro días de aumento y estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. Esta mezcla de movimientos indica que, a pesar de la caída predominante, hay momentos de recuperación que podrían influir en la percepción general de la moneda.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.02%, es menor que la volatilidad anual del 9.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza del mercado hacia el Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro.

Este crecimiento sostenido podría atraer a más inversores, lo que a su vez podría consolidar aún más la posición del Euro en el mercado internacional.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.