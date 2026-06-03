Más del 85% de las compras menores a MXN$ 500 en México aún se realizan en efectivo, una situación que podría dejar fuera a miles de pequeños negocios y comercios informales de la derrama superior a u$s 3 mil millones que generará el Mundial de Futbol 2026, advirtió Sandra Agudo, gerenta de producto de Kuvasz Solutions.

La especialista explicó que los visitantes nacionales y extranjeros que acudirán al torneo están acostumbrados a utilizar pagos digitales, por lo que los establecimientos que no acepten tarjetas internacionales, wallets digitales, pagos contactless o transferencias inmediatas podrían perder oportunidades de venta.

“Hoy el reto no es solamente aceptar pagos digitales, sino poder integrarlos de manera segura, rápida y compatible con usuarios internacionales. Durante el Mundial veremos consumidores que esperan pagar con Apple Pay, Google Pay, tarjetas contactless o transferencias inmediatas desde sus propios bancos. El comercio que no logre adaptarse podría perder una parte importante de esa derrama económica”, señaló.

El efectivo sigue dominando las transacciones

Pese al crecimiento de los medios de pago digitales en los últimos años, el efectivo continúa siendo el principal método de cobro entre los comercios mexicanos.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que el uso de transferencias electrónicas en negocios pasó de 8.8% a 16.7% entre 2018 y 2023. Sin embargo, más del 80% de las operaciones comerciales todavía se realizan mediante efectivo.

A ello se suma que sólo 4 de cada 10 comercios en México aceptan actualmente métodos de pago internacionales, de acuerdo con un análisis de Adyen, lo que representa un reto ante la llegada de turistas provenientes de distintos países.

Según Kuvasz Solutions, la presión será particularmente fuerte para sectores como alimentos, transporte local, venta de souvenirs, hospitalidad independiente y comercio ambulante, donde históricamente se ha registrado una menor adopción tecnológica.

Mundial impulsará la digitalización de pequeños negocios

La directiva de Kuvasz Solutions, especializada en consultoría y desarrollo de software especializada en la industria de medios de pago y fintechs, consideró que el Mundial podría convertirse en el mayor acelerador de digitalización para pequeños comercios y negocios informales en México en los últimos años.

La necesidad de aceptar tarjetas internacionales, billeteras digitales y pagos sin contacto ya no responde únicamente a una estrategia de innovación, sino a una expectativa básica de consumo para visitantes extranjeros acostumbrados a operar sin efectivo.

De acuerdo con la empresa, experiencias observadas en otros países sede de grandes eventos deportivos muestran que este tipo de acontecimientos suelen acelerar la incorporación de herramientas fintech y procesos de formalización entre pequeños negocios.

Ciberseguridad, otro desafío para los comercios

Además de modernizar sus métodos de cobro, los establecimientos deberán fortalecer sus capacidades operativas y de ciberseguridad ante el aumento esperado en el volumen de pagos digitales.

Kuvasz Solutions indicó que será necesario contar con herramientas de monitoreo transaccional, validación de operaciones y prevención de fraudes en tiempo real, especialmente entre negocios que nunca han operado con infraestructura financiera digital.

Actualmente, México cuenta con más de 5.5 millones de unidades económicas, una parte importante conformada por micronegocios y comercio informal, por lo que el Mundial también pondrá a prueba qué tan preparado está el ecosistema comercial del país para desenvolverse en una economía cada vez más digital y global.

“Muchos pequeños negocios todavía ven los pagos digitales como algo opcional o exclusivo del comercio formal, pero el comportamiento del consumidor ya cambió. Hoy aceptar pagos electrónicos también significa tener mayor trazabilidad, reducir manejo de efectivo, agilizar filas y aumentar ventas. De hecho, en la industria se ha observado que un pequeño comercio puede incrementar hasta un 20% sus ventas al incorporar métodos de cobro digitales”, concluyó Agudo.