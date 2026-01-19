La escena es conocida en cualquier bar o cafetería: sobres de kétchup, mayonesa, sal, azúcar o aceite apoyados sobre la mesa, listos para usar. Sin embargo, esa imagen tiene fecha de caducidad. La Unión Europea avanzó con una normativa que pone fin a los envases monodosis en el consumo en sala.

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de medidas ambientales que buscan atacar uno de los principales problemas del continente: el exceso de plásticos de un solo uso. Según datos comunitarios, gran parte de estos envases termina como residuo no reciclado, con impacto directo en suelos y mares.

Fin de los sobres en bares y restaurantes: la UE avanza contra el plástico descartable. Fuente: archivo.

Cuándo entra en vigor la prohibición y qué productos dejarán de servirse en sobres

El cambio no será inmediato ni abrupto. La base legal es el Reglamento (UE) 2025/40, conocido como PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), que fija prohibiciones concretas para determinados formatos de envase.

El calendario establece que a partir de enero de 2030 quedará prohibido el uso de envases monodosi s de alimentos, cosméticos y productos de higiene cuando el consumo sea dentro del establecimiento . Esto incluye sobres individuales de salsas, condimentos, azúcar, edulcorantes y aceite.

La normativa contempla excepciones, como la comida para llevar y ciertos ámbitos sanitarios o asistenciales. Además, la Comisión Europea realizará en 2032 una evaluación para analizar el impacto ambiental, económico y sanitario de la medida, lo que abre la puerta a ajustes futuros.

Un punto clave: los sobres fabricados en papel no están alcanzados por la prohibición, mientras que los de plástico sí quedarán restringidos, salvo que cumplan estándares muy específicos.

Desde 2030, dispensadores y envases reutilizables reemplazarán a las monodosis. Fuente: Shutterstock. engin akyurt

Cómo afectará a bares, restaurantes y hoteles

La eliminación de las monodosis obligará a la hostelería a replantear su operativa diaria. En restaurantes y cafeterías, los sobres serán reemplazados por dispensadores recargables, tarros colectivos o envases reutilizables, que deberán garantizar condiciones adecuadas de higiene y control de porciones.

En el caso de los hoteles, la medida también impactará en los tradicionales minibotes de champú, gel y acondicionador, que deberán sustituirse por dispensadores fijos recargables, una práctica que ya adoptaron muchas cadenas internacionales.

Aunque el sector advierte que la transición implicará inversión y formación del personal, también reconoce que puede traducirse en una reducción de costos a medio plazo y en una mejora de la imagen ambiental frente a clientes cada vez más exigentes.

¿Hay margen de adaptación en España?

En España, la Ley 7/2022 ofrece una vía transitoria para el sector. La norma permite, por el momento, el uso de envases monodosis fabricados con plástico compostable certificado , siempre que cumplan estándares estrictos de gestión de residuos.

Esto no significa una autorización ilimitada, pero sí evita un cambio brusco y permite a bares y restaurantes ganar tiempo mientras se desarrollan soluciones definitivas y se adapta la cadena de proveedores.