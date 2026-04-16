Con la llegada del período de vacaciones, miles de viajeros preparan sus maletas para abordar vuelos hacia destinos exóticos o rutas internacionales. Aunque las aerolíneas de bajo costo han popularizado los viajes económicos, la experiencia a bordo en trayectos de larga distancia esconde beneficios que van más allá del precio del boleto y que están disponibles para todos los pasajeros, aunque muy pocos conocen y sacan provecho de ello. A diferencia de las clases “premium” donde los lujos están garantizados, en la clase turista también existen cortesías diseñadas para mejorar la comodidad. Recientemente, información compartida por expertos en viajes ha revelado que existen productos específicos que las aerolíneas mantienen en stock, pero que rara vez ofrecen de forma proactiva a menos que el usuario los solicite directamente. Uno de los secretos mejor guardados por las aerolíneas de larga distancia son los “calcetines de avión”. Estos accesorios suelen ser largos y térmicos, ideales para combatir las bajas temperaturas de la cabina y evitar que los pies se enfríen durante las horas de sueño. Asimismo, los tapones para los oídos son un recurso fundamental que casi todas las compañías aéreas tienen a disposición. Estos elementos son considerados “clave” por los viajeros frecuentes para mitigar el ruido de motores, el llanto de bebés o los ronquidos de otros pasajeros, permitiendo un descanso real en trayectos que superan las seis u ocho horas de duración. La higiene personal también está cubierta por servicios de cortesía que muchos desconocen. Es posible solicitar un kit dental básico, que incluye: Este servicio permite a los viajeros refrescarse antes de aterrizar, evitando las molestias de un viaje prolongado y garantizando una llegada más cómoda al destino. Por otro lado, las aerolíneas están preparadas para eventualidades de salud femenina. En caso de una emergencia o imprevisto, la tripulación de cabina cuenta con productos de higiene femenina para asistir a las pasajeras. Este es un recurso de asistencia que brinda tranquilidad y seguridad durante el vuelo, eliminando el estrés ante situaciones inesperadas a miles de metros de altura. La clave para acceder a estos beneficios, según recomiendan quienes frecuentan las nubes, es solicitarlos con amabilidad a los auxiliares de vuelo. Recordar que estos artículos son de cortesía y están sujetos a disponibilidad permitirá que tu próxima travesía internacional sea mucho más equipada sin haber gastado un solo peso extra en el proceso.