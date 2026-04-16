Miles de jubilados en México podrían recibir un ingreso adicional en mayo de 2026. Se trata de un “superpago” confirmado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que incluye montos retroactivos acumulados, lo que ha generado expectativa entre los beneficiarios. Este pago está dirigido específicamente a pensionados bajo la Ley 73, un régimen que aún mantiene condiciones particulares. La medida busca corregir diferencias en los montos otorgados, permitiendo que algunos reciban en una sola exhibición lo que no se les había pagado previamente. El IMSS confirmó que este pago será para pensionados bajo la Ley 73 con resolución favorable tras una revisión o demanda por errores en el cálculo de su pensión, como salario promedio, semanas cotizadas o topes mal aplicados. Los beneficiarios son jubilados que comprobaron que su pensión fue mal calculada. Tras el fallo, el instituto recalcula el monto y paga la diferencia acumulada. El “superpago” no es fijo, ya que incluye meses o años de retroactivo. Solo lo reciben quienes cuentan con una resolución formal, por lo que el monto varía según cada caso. Uno de los puntos clave es la acumulación del retroactivo. El IMSS puede pagar en una sola exhibición varios meses, e incluso años, dependiendo del tiempo que haya pasado desde que se originó el ajuste. Esto significa que algunos pensionados podrían recibir sumas considerables, ya que el monto incluye todas las diferencias no pagadas desde el momento en que debieron haberse aplicado correctamente. El cálculo del retroactivo depende de cada caso, incluyendo factores como la fecha de solicitud, la resolución y el monto actualizado de la pensión. No existe un límite único, ya que varía según la situación individual del beneficiario. La Ley 73 basa el cálculo de la pensión en el salario promedio y las semanas cotizadas, lo que puede generar diferencias si no se aplican correctamente los criterios. A diferencia de otros regímenes, permite revisiones que, en caso de errores, derivan en ajustes retroactivos a favor del pensionado, lo que explica la acumulación de pagos. En este contexto, el “superpago” no es un bono, sino la regularización de montos pendientes, que representa la recuperación de ingresos no percibidos.