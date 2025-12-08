En el marco de la entrega de dinero a los beneficiarios mexicanos de distintas becas estudiantiles, el Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció un depósito único programado para el martes 9 y el miércoles 10 de diciembre.

Las transferencias se realizarán para quienes se encuentren inscritos a las becas Benito Juárez, Rita Cetina o Jóvenes Escribiendo el Futuro, y cumplan con determinados requisitos.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum depositará dinero a estos alumnos

La segunda semana de diciembre transcurre con grandes expectativas por parte de la comunidad estudiantil que se encuentra inscrita a una de las distintas asistencias sociales que otorga la Secretaría del Bienestar.

El organismo de Gobierno que lidera Ariadna Montiel Reyes permite que los sectores de la población más vulnerables tengan la posibilidad de cobrar un apoyo económico bimestral para hacer frente a sus distintos gastos.

En este sentido, y con el objetivo de que no abandonen sus estudios por problemas financieros, la administración de Claudia Sheinbaum permite a los más jóvenes inscribirse a uno de los siguientes Programas del Bienestar:

Beca Benito Juárez

Beca Rita Cetina

Jóvenes Construyendo el Futuro

Para ser parte de alguno de estos apoyos, desde el Gobierno mexicano establecen una serie de condiciones que los aspirantes deben reunir para ser considerados elegibles:

Beca Benito Juárez

Estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

El otorgamiento de la beca depende de la disponibilidad presupuestal, por lo que tienen prioridad las siguientes escuelas:

las clasificadas como escuelas de interés

las ubicadas en alguna localidad prioritaria:

localidad indígena localidad de menos de 50 habitantes sin grado de marginación localidad con muy alto grado de marginación localidad con alto grado de marginación telebachilleratos comunitarios telebachilleratos



Beca Rita Cetina

Con estudiantes de primaria o preescolar, cumplir con alguno de los siguientes dos criterios:

Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Con estudiantes de secundaria:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención ; en este segundo caso, se debe cubrir alguna de estas dos condicionantes:

haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria de educación básica. tener bajos ingresos y hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2024.

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

¿Quiénes cobran el martes 9 y miércoles 10 de diciembre?

Al igual que el resto de los apoyos económicos que otorga la Secretaría del Bienestar, las becas estudiantiles se reparten siguiendo un orden alfabético. Esto implica que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro en función de la primera letra con la que comience su apellido.

De acuerdo al calendario de pagos que publicó el Banco del Bienestar, entidad encargada de dispersar los recursos económicos que entrega el Gobierno, los alumnos que cobrarán sus respectivas becas son quienes cumplan con las siguientes condiciones:

Martes 9 de diciembre: letra G .

Miércoles 10 de diciembre: letras H, I, J, K y L.

📢 ¡Atención becarias y becarios!



Les comunicamos que del 4 al 18 de diciembre 2025 recibirán su #BecaRitaCetina, #BecaBenitoJuárez y #JóvenesEscribiendoElFuturo de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido.



En el #BancoDelBienestar su dinero está seguro, siempre… pic.twitter.com/NZBQMqSgjJ — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) December 1, 2025

¿Cuánto dinero cobran los alumnos mexicanos?