El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México llevó a cabo el pasado viernes el Sorteo del Buen Fin y entregará más de 500 millones de pesos en premios a los mexicanos que hayan participado y cumplido con todos los requisitos.

Desde el Gobierno de Claudia Sheinbaum habilitarán la consulta de la lista de ganadores a partir del lunes 8 de diciembre, por lo que quienes busquen saber qué ciudadanos han sido beneficiados con una exorbitante suma de dinero, deberán tomar nota de una serie de pasos a seguir.

¿Qué premios económicos otorga el Sorteo del Buen Fin?

El Sorteo del Buen Fin se lleva a cabo todos los años tras el evento del Buen Fin, una campaña comercial que congrega a negocios y consumidores con las mejores estrategias de venta y promociones para adquirir distintos productos a precios accesibles.

¿Cómo consultar la lista de ganadores del Sorteo del Buen Fin? (Foto: Archivo).

Para el corriente año, la suma de dinero que se entregará a los ganadores asciende a un total de 500 millones de pesos, que se distribuirán en concepto de premios en distintos montos fijos, ya que no solo los consumidores tuvieron posibilidad de participar, sino también los comerciantes.

En función de los lineamientos establecidos, el primer sector ha sido beneficiados con un total 400 millones de pesos, con un premio mayor de 250 mil pesos y 321,260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos. Los tarjetahabientes que resultaron ganadores recibirán un depósito directo a la tarjeta con la que realizaron la compra.

Por su parte, los comercios que han participado en el sorteo, tendrán la posibilidad de acceder a un depósito de entre 260 mil pesos (el premio mayor) y 20 mil pesos. Este último monto podrán recibirlo hasta 4,987 propietarios de negocios, ya que el total que se repartirá entre los miembros de este sector asciende a los 100 millones de pesos. Los depósitos se realizarán directamente en la cuenta del comercio ganador.

¿Cómo consultar los ganadores del Sorteo del Buen Fin?

Cabe recordar que el Sorteo del Buen Fin se realizó el pasado 5 de diciembre y fue presidido por el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino.

Según detallaron desde el Gobierno mexicano, la entidad fiscal se encargará de dar a conocer la lista de ganadores a partir del 8 de diciembre en el minisitio oficial del sorteo, dentro del Portal del SAT en http://sat.gob.mx.