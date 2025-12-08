Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 8 de diciembre.

Estas son las efemérides del 8 de diciembre

1886: En la localidad de Guanajuato (México), nace Diego Rivera, pintor muralista mexicano, perteneciente a la corriente del realismo y reconocido comunista. Se casará con la también pintora Frida Kahlo, con quien mantendrá una agitada relación sentimental. (Hace 139 años)

1865: En la localidad finlandesa de Hämeenlinna nace el compositor Jean Sibelius, cuyas bellas obras mostrarán el concepto romántico de la música nacionalista. (Hace 160 años)

1626: En el castillo Tre Kronor de Estocolmo (Suecia), nace Cristina de Suecia, de la dinastía Vasa, hija de Gustavo II Adolfo (1594-1632) y María Leonor de Brandeburgo (1599-1655), de la casa de Hohenzollern. Subirá al trono a la muerte de su padre, con tan sólo seis años, bajo la regencia del canciller Axel Oxenstierna. En 1644, al cumplir la mayoría de edad, asumirá el cargo de soberana. Durante su reinado, tratará de incrementar la autoridad de la Corona y para ello obtendrá el respaldo de las clases bajas frente a la nobleza y el Consejo del Reino. En 1648 Suecia firmará la Paz de Westfalia, marcando el fin de la Guerra de los Treinta Años, quedando el reino en posición de potencia hegemónica en la región del Báltico, lo que acarreará enormes gastos a las arcas del Estado. A pesar de todo ello será una reina protectora y mecenas de la cultura. En 1654 abdicará en Carlos X Gustavo. (Hace 399 años)

1542: En el Palacio de Linlithgow de Escocia nace María I de Escocia, llamada María Estuardo, que seis días más tarde se convertirá en reina de Escocia, hasta el 24 de julio de 1567, fecha en que será obligada a abdicar en favor de su hijo Jacobo, que contará tan sólo con un año de edad. (Hace 483 años)

1980: En Nueva York (EE.UU.), John Lennon vuelve paseando a su apartamento del Edificio Dakota, acompañado de su esposa Yoko, cuando un admirador psicópata del ex Beatle acaba con su vida al pegarle cuatro tiros. (Hace 45 años)

1864: Muere en Ballintemple (Irlanda) el matemático lógico británico George Boole, fundador del álgebra de Boole, base de la aritmética computacional moderna, gracias a la aplicación de una serie de operaciones lógicas. (Hace 161 años)

Operativo | El SAT no perdonó y realizó un embargo masivo a mexicanos que no contaban con este documento

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Diego Rivera en 1886, ya que su influencia como pintor muralista y su relación con Frida Kahlo marcaron un hito en la historia del arte mexicano y en la cultura del siglo XX, promoviendo el realismo y el comunismo en sus obras.