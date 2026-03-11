Las vacaciones de Semana Santa 2026 en México están a punto de llegar y miles de familias ya se preparan para disfrutarlas. La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en junio de 2025 el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, en el que se establecen todas las fechas clave para estudiantes y docentes del país. La Semana Santa no cae en las mismas fechas cada año, ya que la tradición religiosa determina su celebración a partir de condiciones astronómicas específicas. Para 2026, el período litúrgico arranca el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y concluye el domingo 5 de abril con el Domingo de Resurrección. De acuerdo con el calendario SEP 2025-2026, el período vacacional oficial de Semana Santa comenzará el lunes 30 de marzo de 2026 y se extenderá hasta el viernes 10 de abril. El regreso a clases quedó programado para el lunes 13 de abril, lo que significa que los alumnos y maestros gozarán de una semana adicional de descanso más allá de la celebración religiosa. Este esquema de vacaciones ampliadas ya es una práctica habitual en el sistema educativo mexicano, que otorga a la comunidad escolar un descanso mayor al estrictamente litúrgico. Las vacaciones de Semana Santa serán precedidas por tres días sin actividades escolares contemplados en el propio calendario SEP. Estos serán: Este último día libre es especialmente relevante: al caer el 27 de marzo —apenas dos días antes del inicio litúrgico de la Semana Santa—, en la práctica el período vacacional comenzaría desde ese viernes para estudiantes y docentes. Así, quienes planifiquen viajes o actividades deberán tomar en cuenta que el descanso efectivo podría extenderse desde el viernes 27 de marzo hasta el domingo 12 de abril, antes del regreso oficial a las aulas el 13 de abril de 2026.