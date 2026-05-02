Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 2 de mayo, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales. 1892: Nace en Breslau, Silesia (actual Polonia), Manfred von Richthofen, legendario as del aire de la Primera Guerra Mundial al que se conocerá como "el Barón Rojo", por el color del avión que pilotará. Logrará ochenta victorias aéreas. (Hace 134 años) 1772: En Oberwiederstedt (Alemania), nace el poeta lírico alemán, prosista y filósofo místico del romanticismo temprano, Novalis, seudónimo de Friedrich Leopold von Hardenberg. En su obra "Himnos a la noche" expresará su desolación por la muerte de su prometida Sophie a los quince años. Sus "Canciones espirituales" influirán en otros escritores. (Hace 254 años) 1729: Nace en Stettin, Prusia (actual Polonia), una de las mujeres más poderosas de la historia, Catalina II "la Grande", que en 1762, año y medio después de subir su marido al trono como zar Pedro III, aprovechará un retiro de su esposo para maquinar una conspiración que llevará a cabo entre el 13 y 14 de julio de 1762, cuando la Guardia Imperial Rusa, al mando de Grigori Orlov, amante de Catalina, se rebele, deponiendo a Pedro y proclamando a Catalina como gobernante de Rusia. El golpe triunfará sin derramamiento de sangre. La emperatriz se mantendrá en el poder hasta su muerte en 1796. (Hace 297 años) 1660: En Palermo (Italia), nace el compositor Alessandro Scarlatti, autor de óperas, cantatas y oratorios. (Hace 366 años) 1857: A los 46 años de edad, fallece en París (Francia) el escritor poeta y dramaturgo francés del romanticismo Alfred de Musset. En 1833 mantuvo un apasionado romance con la novelista "George Sand" que duró dos años, dejándole profunda huella. De su obra poética cabe destacar su poema en cuatro partes titulado "Noches" (Noche de mayo, Noche de agosto, Noche de octubre y Noche de diciembre), en el que muestra los grandes temas que han sido característicos de su obra: la soledad del ser humano, el dolor y la embaucadora borrachera del placer. También es suya la novela con rasgos autobiográficos "La confesión de un hijo del siglo" de 1836, en la que narra su apasionada relación con George Sand por diversas ciudades italianas hasta su separación definitiva en Venecia. (Hace 169 años) 1519: Fallece en el castillo de Cloux (Francia) a los 67 años de edad, Leonardo Da Vinci, extraordinario pintor, escultor, ingeniero, arquitecto y auténtico genio del Renacimiento Italiano, al que se considerará uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. (Hace 507 años) El evento más importante es el nacimiento de Catalina II "la Grande" en 1729, quien se convirtió en una de las emperatrices más influyentes de Rusia. Su astucia y habilidad política le permitieron derrocar a su esposo, el zar Pedro III, sin derramamiento de sangre y gobernar hasta 1796, dejando un legado significativo en la historia.