La tarjeta de crédito es una de las herramientas financieras más utilizada en México. Millones de personas la usan para hacer compras, pagar servicios o cubrir gastos inesperados. No obstante, existe una forma de utilizarlas que podría llamar la atención del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Tener una tarjeta de crédito no es ilegal ni implica por sí mismo nuevas obligaciones fiscales. El inconveniente aparece cuando los gastos realizados no coinciden con los ingresos que el contribuyente reporta ante la autoridad fiscal. Evita inconvenientes con las autoridades y utiliza el plástico según corresponda. Ten en cuenta las condiciones vigentes a nivel nacional. Uno de los escenarios que puede generar problemas es la discrepancia fiscal, que ocurre cuando una persona registra gastos mayores a los ingresos que declara en sus impuestos. Por ejemplo, si alguien reporta ingresos bajos -o incluso afirma no tenerlos- pero realiza pagos elevados con tarjetas de crédito, transferencias o compras de alto valor, el SAT podría identificar esa diferencia. Ante este tipo de situaciones, la autoridad fiscal puede iniciar una revisión para determinar de dónde provienen los recursos utilizados para cubrir esos gastos. El SAT no sanciona a las personas por usar tarjetas de crédito, sino cuando el contribuyente no puede justificar el origen del dinero con el que paga esas compras o liquida sus deudas. Si la autoridad detecta inconsistencias entre ingresos declarados y gastos realizados, puede solicitar información o documentación que explique de dónde provienen los recursos utilizados. En caso de no poder comprobarlo, podrían generarse ajustes fiscales o sanciones.