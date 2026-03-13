Los estudiantes de educación básica en México disfrutarán de un megapuente de cuatro días consecutivos sin clases entre el viernes 13 y el lunes 16 de marzo de 2026. La combinación de una jornada administrativa, el fin de semana y un día festivo genera este descanso escolar extendido que beneficia a alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país. El viernes 13 de marzo se suspenden las clases en todos los niveles de educación básica porque los docentes y directivos estarán realizando el registro de calificaciones en el sistema educativo. Este proceso administrativo es parte del calendario oficial y no afecta el número total de días lectivos estipulados para el ciclo escolar 2025-2026. Este tipo de suspensiones no son infrecuentes en el calendario educativo mexicano, ya que permiten que el personal docente cumpla con sus tareas administrativas sin reducir los días efectivos de clase previstos para el año escolar. El megapuente se genera al combinar tres factores: Además del megapuente, marzo concentra otro periodo de descanso importante: las vacaciones de Semana Santa, que se extenderán del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, sumando días adicionales sin actividades escolares durante el mismo mes. El calendario escolar de la SEP para el ciclo 2025-2026 contempla un total de 185 días efectivos de clases. Entre los días festivos restantes del ciclo se encuentran: Además de las jornadas del Consejo Técnico Escolar (CTE), donde los docentes revisan el avance académico y planifican actividades pedagógicas. Todas las suspensiones programadas, incluyendo la del 13 de marzo, están diseñadas para no comprometer los 185 días efectivos de clase que establece la SEP, garantizando así el cumplimiento del ciclo escolar 2025-2026 sin afectar los aprendizajes de los estudiantes.