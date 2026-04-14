El registro de la credencial universal de salud continúa su implementación en México con nuevas fechas asignadas para avanzar en el padrón de beneficiarios. En esta etapa, se establecieron jornadas específicas para organizar la inscripción de distintos grupos de la población. Las autoridades indicaron que el trámite es fundamental para garantizar el acceso a servicios médicos en el sistema público. Por eso, es clave conocer quiénes deben presentarse los días 14 y 15 de abril y cómo realizar correctamente el proceso. La credencial permitirá acceder a servicios médicos del sistema público y busca mejorar la organización y la atención de los pacientes. Funcionará como identificación en centros de salud y hospitales, facilitando consultas, tratamientos y otros servicios. Además, ayudará a centralizar la información médica para un mejor seguimiento del historial clínico. Así, contar con este documento será clave para acceder a los beneficios del sistema de salud en los próximos años. El 14 y 15 de abril deberán acudir las personas cuya inicial del apellido esté contemplada en esas fechas según el calendario oficial difundido por las autoridades. La organización por orden alfabético busca evitar aglomeraciones y agilizar la atención, por lo que es importante verificar previamente el día asignado y asistir al módulo correspondiente. El calendario completo puede consultarse en los canales oficiales de salud, donde se publican y actualizan fechas, sedes y horarios del registro. En el caso de menores de edad: