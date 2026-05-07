Autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta alimentaria ampliada que incluye diversas pizzas congeladas disponibles en cadenas de supermercados, debido a un posible riesgo de contaminación con Salmonella. Los consumidores deben revisar sus congeladores y desechar los productos afectados, aunque no hayan presentado síntomas. La bacteria puede provocar infecciones gastrointestinales severas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico comprometido. El origen del problema es la leche en polvo utilizada durante la elaboración de estos productos, un ingrediente que ya había sido retirado del mercado por sospechas de contaminación. Al detectarse su presencia en pizzas congeladas que llegaron a los consumidores, las autoridades decidieron extender la alerta a estos alimentos como medida preventiva, mientras continúan las investigaciones. Entre los productos afectados se encuentran las pizzas de desayuno de la marca Mama Cozzi’s, distribuidas en tiendas Aldi. Las variedades involucradas incluyen opciones con salchicha, queso, tocino, pimientos y cebolla, así como pizzas elaboradas con pollo, tocino y aderezo ranch, y otras combinaciones de carne, queso y vegetales. La cadena de supermercados informó que ya retiró los artículos de sus sucursales y activó restricciones para impedir nuevas ventas de los lotes afectados. Quienes hayan adquirido estos productos pueden devolverlos en tienda para obtener un reembolso completo, independientemente de si conservan el empaque o el comprobante de compra. Uno de los puntos más importantes de la alerta es que las autoridades sanitarias recomendaron no consumir los productos afectados bajo ninguna circunstancia, incluso si ya fueron cocinados. Aunque el calor puede eliminar la bacteria en condiciones ideales, el riesgo de contaminación cruzada durante la preparación convierte a estos productos en un vector potencial de infección aún después de pasar por el horno. Por esa razón, las autoridades también instruyeron a los consumidores a limpiar y desinfectar con detalle todas las superficies, recipientes y utensilios que hayan tenido contacto con las pizzas retiradas. La Salmonella puede permanecer activa en distintas áreas de la cocina y transmitirse a otros alimentos si no se toman las medidas adecuadas.