Claudia Sheinbaum pausará su agenda política por fiestas de fin de año

Con motivo de las fiestas de fin de año, como Navidad y Año Nuevo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que suspenderá su agenda política durante varios días. Esto se debe a que se tomará algunos días para descansar y convivir con su familia.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandaría indicó desde el Palacio Nacional que habrá un ajuste en su agenda pública durante estas fechas. En esta línea, anunció un feriado puente para un grupo particular de trabajadores , por lo que se sugiere prestar atención al comunicado oficial.

¿Qué días no habrá conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum?

La mandataria explicó que el miércoles 24 de diciembre sí se llevará a cabo la conferencia en el Salón Tesorería; sin embargo, el jueves 25 y viernes 26 no habrá actividades, ya que se hará un puente .

Asimismo, indicó que tampoco se realizarán conferencias los días 1 y 2 de enero , al tratarse de jueves y viernes, por lo que se otorgará un periodo de descanso a la fuente presidencial.

También sugirió que existe la posibilidad de que ella misma tome unos días libres, del 25 al 27 de diciembre, aunque aún no está completamente definido.

Sheinbaum comentó que recientemente conversó con su esposo sobre la posibilidad de realizar un breve viaje de dos o tres días y que el 31 de diciembre lo pasarían en familia, acompañados de su nieto, a quien describió como la alegría del hogar.

¿Qué proyectos tiene Claudia Sheinbaum para 2026?

Entre los diferentes proyectos que el Gobierno analizará el año próximo, se encuentra el Paquete Económico 2026, el cual define los lineamientos de la política fiscal y del gasto público del Gobierno federal encabezado por la mandataria.

Este conjunto de documentos incluye:

Criterios Generales de Política Económica

Ley de Ingresos

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

Miscelánea Fiscal

A continuación, los diez puntos clave para entender su alcance y los recursos que contempla:

Composición del paquete

Integra cuatro instrumentos: el marco macroeconómico, la propuesta de ingresos, el plan de gasto público para 2026 y los ajustes fiscales y normativos.

Ingresos y recaudación estimados

Se proyectan ingresos totales por 8.7 billones de pesos, con una recaudación tributaria de 5.8 billones, lo que marca la capacidad de gasto del Estado.

Déficit fiscal y nivel de deuda

Para 2026 se prevé un déficit de 4.1% del PIB y una deuda pública cercana al 52.3% del PIB, cifras que delinean el margen de maniobra fiscal.

Cambios fiscales: deducibilidad del IPAB

Destaca la limitación a la deducibilidad de las cuotas pagadas al IPAB por la banca múltiple, con el fin de incrementar la recaudación del sector financiero.

Ajustes al IEPS en bebidas azucaradas y tabaco

Se proponen aumentos al IEPS para desincentivar el consumo y generar recursos destinados a la atención de la salud pública.

Combate a la evasión fiscal y aduanera

El paquete refuerza acciones contra prácticas de evasión, como el uso de factureras, y fortalece los controles en aduanas.

Apoyo temporal a Pemex

Incluye recursos para cubrir obligaciones financieras de Pemex en 2025 y 2026, con el objetivo de que la empresa alcance autonomía financiera hacia 2027.

Inversión en infraestructura productiva

Se destinan más de 228 mil millones de pesos a obras públicas, como proyectos ferroviarios, modernización carretera y mejoras en infraestructura portuaria, hídrica y agrícola.

Fortalecimiento del sector salud

Se contemplan programas operativos y recursos para infraestructura sanitaria, con la meta de alcanzar 31 hospitales nuevos, sumando los ya inaugurados.

Prioridad al gasto social

El Presupuesto de Egresos mantiene como eje central los programas sociales emblemáticos, como las pensiones del Bienestar y las becas, además de inversiones en movilidad y transporte, buscando proteger el gasto social ante eventuales ajustes fiscales.