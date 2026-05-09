La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encendió una nueva polémica histórica y política al publicar un edicto del rey Carlos I de España que documenta abusos y esclavitud cometidos por Hernán Cortés durante la conquista, el cual reabre y profundiza la grieta con España, la cual ya parecía cerrada. La mandataria Claudia Sheinbaum compartió imágenes del documento fechado en Valladolid en 1548, donde el Consejo Real de Indias ordenaba liberar a indígenas esclavizados por el conquistador. La publicación ocurrió en medio de la visita a México de Isabel Díaz Ayuso. “Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés”, escribió Claudia Sheinbaum, quien además sostuvo que “los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy”. El edicto difundido por la presidenta mexicana señala que el Consejo Real de Indias ordenó poner en libertad a “todos los indios que el Marqués del Valle hizo esclavos en Las Indias”, en referencia directa a Hernán Cortés. Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum afirmó que México vive un ambiente democrático porque incluso voces críticas pueden expresarse libremente. “Tan hay democracia que pudo venir a decir lo que ella quiso decir”, declaró sobre la visita de Isabel Díaz Ayuso. La mandataria criticó que sectores conservadores mexicanos utilicen figuras extranjeras como referente político y cuestionó la reivindicación pública de Hernán Cortés. “Difícilmente el pueblo de México va a querer alguien que adore a Hernán Cortés”, afirmó la presidenta, según información de EFE. La periodista mexicana Alma Guillermoprieto también se sumó indirectamente a la controversia durante una entrevista concedida a EFE en España. La escritora aseguró que Europa todavía no logra comprender plenamente la realidad latinoamericana. Con ironía, Guillermoprieto afirmó: “Yo veo España y no entiendo nada. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo”, en referencia a la dirigente madrileña cuya visita a México provocó fuertes reacciones políticas y mediáticas en ambos países. La cronista mexicana advirtió además sobre el crecimiento de la desinformación y las noticias falsas. “El mundo vive un asalto de la mentira que va a ahogar como si fuera una avalancha”, señaló, mientras defendía el periodismo narrativo y la reflexión pausada frente al ruido político actual.