El Gabinete de Seguridad informó que Guillén García tiene 29 años y que era requerido por los delitos de homicidio calificado con ventaja y alevosía, asociación delictuosa y delitos cometidos contra miembros de instituciones policiales del Estado.

Arturo Enrique Guillén García, alias “El Nenuco” o “El Secre”, fue trasladado a Baja California luego de ser detenido en Zapopan, Jalisco, por una orden de aprehensión por el asesinato de una agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) ocurrido en Tijuana en 2023. El detenido fue identificado por el Gabinete de Seguridad como generador de violencia y operador del Cártel de Sinaloa.

La captura se dio en la tarde del 19 de octubre, en un hospital privado de la colonia Jardines de Guadalupe, en Zapopan. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal.

Guillén García quedó a disposición del Poder Judicial de Baja California a las 02:15 del 22 de octubre, después de que agentes de la Fiscalía estatal cumplimentaran la orden de aprehensión. El proceso judicial está relacionado con el homicidio de Dalia Suzeth Espinoza López, ocurrido el 19 de octubre de 2023 en Tijuana.

El Nenuco: qué se sabe del asesinato de Dalia Suzeth Espinoza López

Dalia Suzeth Espinoza López era agente activa de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California. El 19 de octubre de 2023, alrededor de las 08:30 horas, fue atacada cuando se encontraba a bordo de su vehículo en la calle Miel de la colonia Las Abejas, en Tijuana. La agente estaba con su hija menor de edad cuando fue agredida con un arma de fuego larga.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Baja California, Guillén García y otro implicado habrían vigilado los movimientos de la agente y participado en acciones destinadas a facilitar el ataque y la huida de los agresores. La acusación no lo señala como la persona que efectuó los disparos, sino por su presunta participación en la preparación y ejecución del homicidio.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Baja California, Guillén García y otro implicado habrían vigilado los movimientos de la agente y participado en acciones destinadas a facilitar el ataque y la huida de los agresores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La hija de la agente resultó ilesa. Su esposo, también integrante de la corporación, se encontraba dentro de la casa y no fue herido, según informó en 2023 el secretario de Seguridad Ciudadana estatal.

El Nenuco fue detenido en Jalisco y trasladado a Baja California

La detención se concretó en un hospital privado de Zapopan, donde Guillén García acudió a visitar a un hombre que había resultado herido en un ataque ocurrido días antes en unas canchas de futbol del municipio. La relación del detenido con ese ataque no ha sido confirmada por las autoridades.

El Gabinete de Seguridad informó que Guillén García tiene 29 años y que era requerido por los delitos de homicidio calificado con ventaja y alevosía, asociación delictuosa y delitos cometidos contra miembros de instituciones policiales del Estado. También es investigado por otros hechos, entre ellos posibles delitos relacionados con trata de personas.

Su identificación como integrante del Cártel de Sinaloa proviene del Gabinete de Seguridad. Sin embargo, reportes anteriores de medios especializados lo habían señalado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tijuana. Por eso, los antecedentes sobre su pertenencia a una organización criminal corresponden a señalamientos de distintas fuentes.

Guillén García quedó a disposición de un juez del Poder Judicial del Estado de Baja California, autoridad que deberá determinar su situación jurídica. Mantiene la presunción de inocencia mientras avance el proceso penal.