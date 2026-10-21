La mandataria señaló que algunas de estas deficiencias están relacionadas con procesos administrativos que no se actualizaron durante décadas, además de posibles actos de corrupción y obstáculos burocráticos que dificultan el funcionamiento de las instituciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno trabajará en la modernización del IMSS, el ISSTE y el IMSS-Bienestar, con el objetivo de atender problemas que persisten en los servicios públicos de salud, como el desabasto de medicamentos, la falta de médicos especialistas y los largos tiempos de espera para cirugías.

La mandataria señaló que algunas de estas deficiencias están relacionadas con procesos administrativos que no se actualizaron durante décadas, además de posibles actos de corrupción y obstáculos burocráticos que dificultan el funcionamiento de las instituciones.

El Gobierno reconoció que hay retos relacionados con el suministro de medicamentos y la atención de procedimientos quirúrgicos.

La postura de Sheinbaum sobre el sistema de salud mexicano

La Presidenta sostuvo que las dificultades del sistema de salud en México no dependen solo de los recursos disponibles, sino también de la manera en que operan hoy en día las instituciones.

Según explicó, algunos procedimientos administrativos tienen entre 50 y 60 años de antigüedad y no fueron adaptados a las nuevas necesidades. Entre ellos se encuentran procesos relacionados con:

Distribución de medicamentos

Atención de los pacientes

Ante este panorama, planteó utilizar herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para:

Simplificar trámites Eliminar procesos innecesarios Actualizar la forma en que se realizan determinadas tareas

Por su parte, Sheinbaum dijo haber recibido quejas de pacientes relacionadas principalmente con el desabasto de medicamentos, las dificultades para conseguir citas con especialistas y los tiempos de espera para someterse a una cirugía.

De acuerdo con lo señalado por la mandataria, algunas operaciones llegan a programarse para dos, tres o más meses después, mientras que también persisten dificultades para acceder a determinadas consultas médicas.

Ante estas situaciones, las visitas sospresas del Gobierno tienen como propósito identificar las fallas y determinar qué procesos deben modificarse en los hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Hasta ahora, no se presentó un calendario específico para solucionar cada uno de estos problemas.

¿Qué instituciones serán modernizadas?

La estrategia contempla al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el IMSS-Bienestar, organismo encargado de brindar atención a personas sin seguridad social en las entidades donde opera.

Sheinbaum recordó que este último tiene presencia en 24 estados y señaló que ya se conformó un equipo de trabajo para revisar los procedimientos actuales y plantear cambios.

“Y así voy a seguir, ya me conoce mi equipo, no voy a dejarlo hasta que no se resuelva un problema” , afirmó.