Durante la conferencia de prensa del miércoles 4 de marzo, Claudia Sheinbaum explicó cómo será la organización y la logística para las actividades del 8 de marzo. Además, informó que existe la posibilidad de un cierre total del Palacio Nacional como medida preventiva. Entre las razones que influyen en estas decisiones, la mandataria señaló la presencia frecuente de colectivos conocidos como “bloque negro”, cuyos integrantes en ocasiones portan objetos con los que podrían provocar daños a edificios. Debido a ello, se diseñaron protocolos especiales con el objetivo de evitar confrontaciones y reducir riesgos durante la movilización. Otro aspecto relevante dentro de la planeación es la protección tanto de las mujeres policías que resguardan la zona como de las propias manifestantes. De hecho, la colocación de estructuras tiene como propósito prevenir enfrentamientos directos y garantizar que la seguridad sea un elemento central durante el desarrollo de la marcha. Asimismo, Claudia Sheinbaum explicó que la implementación de estas medidas no se realizará de manera aislada, sino en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México. Personal especializado será responsable de supervisar y llevar a cabo la logística, procurando que las acciones sean proporcionales y que se preserve la calma en los alrededores del Palacio Nacional. Finalmente, se informó que la situación seguirá analizándose conforme se acerque el 8 de marzo, ajustando las medidas según las condiciones y necesidades del evento. El 8 de marzo, conocido como 8M, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha reconocida oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1977.