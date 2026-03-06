En México, menos del 3% de las mujeres cuenta con un plan personal para el retiro, lo que evidencia los desafíos que aún persisten para que más mujeres pasen del ahorro a la inversión de largo plazo, afirmó Anahí Sosa, Country Manager de Fintual en entrevista con El Cronista. La directiva explicó que, aunque una gran parte de la población femenina ya tiene acceso al sistema financiero, esto no necesariamente se traduce en instrumentos de ahorro o inversión orientados al retiro. “Hoy en México, según la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 72.8% tiene al menos un producto financiero. Sin embargo, estos números pueden ser engañosos porque solamente 8% tiene un producto de ahorro”, comentó. Sosa añadió que la brecha se vuelve más evidente cuando se analizan los mecanismos de preparación para el retiro. “Cuando estamos pensando en temas críticos como el retiro, de ese 8% sólo un tercio cuenta con un plan. Entonces, en realidad estamos hablando de menos del 3% de las mujeres que tienen un plan personal de retiro”, explicó. Para la directiva, uno de los principales retos en México es lograr que más mujeres den el paso del ahorro tradicional hacia instrumentos de inversión, lo que permitiría fortalecer su patrimonio y mejorar su preparación financiera a largo plazo. Sosa señaló que aún existen barreras importantes que limitan la participación femenina en inversiones, entre ellas la educación financiera y la forma en que se comunican los productos financieros. “Sí existe un reto para que más mexicanos pasen del ahorro a la inversión, pero particularmente en el caso de las mujeres todavía hay barreras importantes, como la educación financiera y la forma en que se explican estos productos”, indicó. A pesar de estas brechas, los datos de Fintual muestran que las mujeres también tienen un papel relevante entre quienes más invierten. Un análisis de la plataforma encontró que 30% del 10% de inversionistas con mayores montos está conformado por mujeres, quienes además invierten en promedio 17% más que los hombres dentro de ese grupo. Sin embargo, fuera de ese segmento persisten diferencias en los montos destinados a inversión. De acuerdo con datos de la firma, las mujeres que no forman parte del grupo que más invierte destinan en promedio 12% menos recursos a sus portafolios que los hombres, explicó Leonardo Castillo, especialista en finanzas personales de Fintual. Las diferencias en los hábitos de inversión también reflejan factores estructurales del mercado laboral. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 55% de las mujeres inversionistas tiene un perfil de riesgo conservador o muy conservador, mientras que 39% de los hombres presenta un perfil agresivo o muy agresivo. Además, la encuesta reporta una caída de 2.6% en la ocupación laboral femenina y una brecha de 28.6% entre hombres y mujeres, factores que influyen en la capacidad de ahorro e inversión. En materia de retiro, los datos del INEGI también muestran una brecha de 17.2% entre hombres y mujeres. “Desde Fintual vemos que crece tanto el interés como la constancia en invertir, particularmente para planes de retiro, por parte de mujeres de alrededor de 35 años”, señaló Castillo.