México comienza a transformarse de forma definitiva. Con la delimitación de carriles centrales y la llegada de maquinaria pesada, el Ayuntamiento de Torreón inició los trabajos viales para construir el Sistema Vial Revolución–Vasconcelos, un proyecto que busca cambiar de fondo la movilidad en este punto clave. Esta obra se suma a otros desarrollos impulsados por la administración de Román Alberto Cepeda, como el Sistema Vial Cuatro Caminos, el Giro Independencia y el actual Sistema Vial Abastos Independencia. Conoce los detalles a continuación y evita problemas con la circulación vial. Una de las principales inquietudes de la población es el posible congestionamiento en esta área. Ante ello, el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, aseguró que la prioridad es mantener el tránsito activo durante la construcción. Para ello, se implementó un esquema de carriles provisionales: En la zona ya se colocó una cerca perimetral temporal que delimita el área de trabajo, donde también se instaló un centro logístico y se concentró la maquinaria necesaria para las primeras etapas. Aunque el bulevar Revolución no será cerrado, el cruce con la calzada José Vasconcelos ya registra cierres intermitentes para permitir el ingreso de equipo. Para reducir afectaciones, personal de Tránsito y Vialidad mantiene presencia constante en el área, apoyando a los conductores y agilizando la circulación, especialmente en horas de mayor afluencia. El Sistema Vial Revolución–Vasconcelos destaca por su magnitud. Contempla un viaducto de 554 metros lineales y un impacto en más de 700 metros de vialidad, con requerimientos técnicos significativos: Los trabajos iniciaron con el fresado del pavimento, es decir, el retiro de la carpeta asfáltica existente para dar paso a las excavaciones profundas que servirán de base al nuevo viaducto.