La Ciudad de México endureció su postura frente a una de las infracciones más comunes y, al mismo tiempo, más riesgosas en las calles: circular en motocicleta sin casco. A partir de ahora, los operativos serán más estrictos y las sanciones se aplicarán en el momento, sin advertencias previas ni tolerancia. Además de multas que superan los 3,500 pesos, los infractores pueden perder puntos en su licencia de conducir y ver su motocicleta enviada al corralón. El uso de casco no es una sugerencia: es una obligación establecida en el Reglamento de Tránsito. Para 2026, la sanción económica por no cumplirla va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor vigente de la UMA, esto representa un pago aproximado de entre 2,346 y 3,519 pesos. Pero el impacto no se queda en la multa. La infracción también implica la pérdida de tres puntos en la licencia de conducir, un factor que puede complicar el historial del motociclista en caso de reincidencia. Más allá de la multa económica, uno de los puntos que más inquieta a los conductores es la posibilidad de que la motocicleta sea remitida al corralón. Durante revisiones y dispositivos de tránsito, los agentes pueden retirar el vehículo de circulación si detectan la falta. Esto no solo implica pagar la infracción, sino también cubrir arrastre, estancia y realizar los trámites necesarios para recuperar la unidad. El gasto final puede elevarse considerablemente y convertirse en un golpe inesperado para el presupuesto familiar. La estrategia, según las autoridades, apunta a cortar de raíz conductas que se repiten y que incrementan el riesgo de lesiones graves en caso de accidente. La retención del vehículo funciona como un elemento disuasivo frente a quienes minimizan la norma. La obligación no recae únicamente en quien conduce la motocicleta. La normativa es clara: cualquier persona que viaje como acompañante también debe portar casco de seguridad certificado y llevarlo correctamente abrochado durante todo el trayecto. No importa si el recorrido es corto, si se trata de una calle tranquila o si “solo son unas cuadras”; la exigencia aplica en todos los casos. Además, no basta con colocarse el casco de manera superficial. Debe ajustarse adecuadamente, cumplir con los estándares de seguridad y permanecer bien sujeto para que realmente cumpla su función en caso de accidente. Si el pasajero no lo lleva o lo usa de forma incorrecta, la infracción procede y la sanción se impone igual que si fuera el conductor quien incumple.