El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a toda la población mexicana, que buscará dar inicio a la penúltima semana de febrero con toda la información vinculada a los fenómenos climáticos que se avecinan. Concretamente, la entidad gubernamental mantiene actualizados los datos respecto a uno de los eventos del día: el ingreso de un nuevo muro polar al país que ocasionará un brusco descenso de las temperaturas, así como también lluvias en distintos estados del territorio azteca. El SMN anunció que durante el lunes 16 de febrero un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, se combinará con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical y generará las condiciones propicias para que se produzcan lluvias puntuales fuertes en Baja California. Así mismo se esperan chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, además de rachas de 60 a 80 km/h en Sonora Baja California y posible caída de nieve o aguanieve en sierras de este último estado. En esta misma línea, el SMN advirtió por el ingreso de aire cálido y húmedo del océano Pacífico el cual interaccionará con inestabilidad atmosférica y provocará precipitaciones y chubascos en el occidente, centro y sur del país. Por otro lado, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, favorecerá ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana; sin embargo, prevalecerá ambiente frío a fresco durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. En la misma línea de avisos dirigidos a toda la población mexicana para mantenerlos asesorados sobre las condiciones del tiempo en los distintos estados del país, el SMN emitió una serie de advertencias para que los pobladores tomen nota y eviten posibles estragos ante la serie de fenómenos climáticos que se pueden llegar a registrar en el territorio. En primer lugar, explicó que las lluvias fuertes podrían originar incremente en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Por su parte, las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. En este mismo sentido, el SMN pone el foco en los bancos de niebla, ya que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.