Cuidado con el frío de este fin de semana y el inicio de la siguiente.

Alerta meteorológica en CDMX y un aviso especial a todos los capitalinos. El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, anunciaron un fuerte descenso de la temperatura del 11 al 13 de enero. “Durante la madrugada, el ambiente será frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad”.

De acuerdo con el reporte del clima de la Ciudad de México, este fin de semana y el comienzo de la siguiente, CDMX quedará sumergida bajo una fuerte capa de huelgo con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 0 y los 6 C°.

Se despide el calor: una helada histórica golpeará este fin de semana y hará temblar a estos municipios con bajas temperaturas (foto: archivo).

Vientos fuertes con lluvias ligeras en CDMX para este fin de semana

Las autoridades de CDMX piden que extremen cuidados para la madrugada del lunes 12 de enero. ya que se prevé un “descenso térmico más significativo”. A tener cuidado con los adultos mayores, niños, mascotas y plantas.

“Por la tarde del domingo 11 de enero el clima mejorará con temperaturas de templado a cálido. Habrá “valores máximos entre 18 y 22 °C”, con lluvias ligeras y vientos con rachas fuertes.

Clima extremo en CDMX: el Gobierno llama a la prevención y abastecimiento

Para todas las personas que se verán afectadas por el descenso de las temperaturas del 11 al 13 de enero , presten atención, porque el Gobierno de México emitió su aviso especial con seis sugerencias que podrían salvarte la vida.

Te abrigues adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.

Cubre boca y nariz para evitar aspirar aire frío.

Aliméntate bien, ingiere frutas y verduras, toma abundantes líquidos y bebidas calientes .

Si utilizas calentadores, asegúrate de mantener una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Evita el uso de pirotecnia.

Identifica los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar.

El Gobierno de la CDMX emitió un alerta especial luego de que los radares meteorológicos detectaran un descenso en las temperaturas del que deben protegerse. Gobierno de CDMX

Para prevenir tragedias por monóxido de carbono por un descuido o una falla técnica, es vital permitir la circulación de aire. Este gas, al ser incoloro e inodoro, puede acumularse silenciosamente si los calentadores funcionan en espacios herméticamente cerrados.

Este fin de semana y siempre, mantén una ventana ligeramente abierta, incluso durante las madrugadas más gélidas. Una ventilación constante garantiza que el oxígeno se renueve, evitando concentraciones letales de gases que podrían provocar desmayos o intoxicaciones graves mientras tu familia descansa.