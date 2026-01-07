La Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por temperaturas bajas durante la madrugada y mañana del miércoles 7 de enero. El aviso se centra en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan, donde se esperan condiciones extremas.

El pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la el Gobierno de la Ciudad de México indica que las temperaturas descenderán entre 4 y 6 °C, especialmente en zonas serranas del sur de la capital. Autoridades recomiendan tomar precauciones para evitar riesgos por el frío.

Viento y frío intenso Gobierno CDMX

¿Cuándo será el peor momento del día?

La fase más crítica se presentará entre 03:00 y 08:00 horas, cuando el termómetro alcanzará sus niveles más bajos. Durante este lapso, se prevé ambiente muy frío y cielo despejado.

Después del mediodía, las condiciones mejorarán con temperaturas más cálidas y ausencia de lluvia. Sin embargo, el riesgo durante la madrugada exige medidas preventivas inmediatas.

CDMX recibe el año 2026 con frío extremo Shutterstock

Zonas más afectadas y recomendaciones clave

Las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan son las más vulnerables por su ubicación en áreas montañosas. El frío intenso puede impactar a personas, mascotas y cultivos locales.

Para reducir riesgos, sigue estas recomendaciones:

Abrígate adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Resguarda mascotas, no las dejes a la intemperie.

Consume líquidos calientes y alimentos ricos en vitaminas A y C.

El Gobierno de la CDMX llama a extremar precauciones durante la madrugada, especialmente en zonas altas del sur de la ciudad. Mantente informado por canales oficiales y sigue las recomendaciones para evitar riesgos. La prevención es clave para enfrentar el frío sin contratiempos.