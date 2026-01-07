La Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por temperaturas bajas durante la madrugada y mañana del miércoles 7 de enero. El aviso se centra en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan, donde se esperan condiciones extremas.
El pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la el Gobierno de la Ciudad de México indica que las temperaturas descenderán entre 4 y 6 °C, especialmente en zonas serranas del sur de la capital. Autoridades recomiendan tomar precauciones para evitar riesgos por el frío.
¿Cuándo será el peor momento del día?
La fase más crítica se presentará entre 03:00 y 08:00 horas, cuando el termómetro alcanzará sus niveles más bajos. Durante este lapso, se prevé ambiente muy frío y cielo despejado.
Después del mediodía, las condiciones mejorarán con temperaturas más cálidas y ausencia de lluvia. Sin embargo, el riesgo durante la madrugada exige medidas preventivas inmediatas.
Zonas más afectadas y recomendaciones clave
Las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan son las más vulnerables por su ubicación en áreas montañosas. El frío intenso puede impactar a personas, mascotas y cultivos locales.
- Para reducir riesgos, sigue estas recomendaciones:
- Abrígate adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
- Evita cambios bruscos de temperatura.
- Resguarda mascotas, no las dejes a la intemperie.
- Consume líquidos calientes y alimentos ricos en vitaminas A y C.
El Gobierno de la CDMX llama a extremar precauciones durante la madrugada, especialmente en zonas altas del sur de la ciudad. Mantente informado por canales oficiales y sigue las recomendaciones para evitar riesgos. La prevención es clave para enfrentar el frío sin contratiempos.