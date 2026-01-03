La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) confirmó que, a pesar de que varios consorcios presentaron ofertas significativas, ninguno logró alcanzar la calificación técnica y económica de Operadora Cicsa y FCC Construcción.

Carlos Slim ha añadido una nueva obra estratégica a su portafolio: su grupo empresarial ganó la licitación para construir una parte fundamental del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo.

Carlos Slim Helú sostiene que posee la solución para multiplicar el empleo en México: laborar únicamente tres días a la semana sin disminuir el salario (foto: archivo).

El tramo adjudicado corresponde a los segmentos 13 y 14, que conectan Saltillo con Santa Catarina y representa una inversión superior a los 31 mil millones de pesos . Se trata de una pieza central del proyecto ferroviario, diseñado para mejorar la movilidad regional y fortalecer la infraestructura de transporte en el norte del país.

Tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo: el ambicioso proyecto bajo el liderazgo de Carlos Slim

El proyecto ferroviario, cuyas obras comenzaron el 30 de septiembre según la ARTF, contempla 111 kilómetros de extensión y un plazo de ejecución de 960 días naturales. La obra forma parte del nuevo esquema de expansión del transporte de pasajeros en el norte del país.

La participación del organismo tributario también busca reforzar la confianza en un sector donde las licitaciones suelen ser objeto de revisión pública, asegurando que cada etapa del proyecto se apegue a las normas y requisitos oficiales.

En este proceso, el SAT tendrá un papel clave al supervisar que las empresas involucradas cumplan con todas sus obligaciones fiscales. Esta verificación es esencial para avalar la validez del contrato y garantizar que la inversión pública se maneje con total transparencia.

Competencia empresarial y el papel de Carlos Slim en el proyecto

En la licitación participaron también empresas como Comsa, ICA, Gami, AZVI y OHL, todas con trayectoria en grandes obras de infraestructura. Sin embargo, ninguna logró superar la puntuación técnica y económica del consorcio encabezado por Carlos Slim.

El resultado consolida nuevamente la presencia del empresario en los proyectos ferroviarios más relevantes del país, reforzando su peso dentro del sector. Además, esta obra forma parte del impulso federal para reactivar el tren de pasajeros en México, una estrategia que busca modernizar la movilidad y mejorar la conectividad regional.

