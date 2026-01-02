Por decreto presidencial, desde ahora quedó derogado el acuerdo bilateral comercial que permitía a los comerciantes de vehículos usados importados, más conocidos como autos chocolate, regularizarlos en México. En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum oficializó el cierre definitivo del programa de regularización de autos chocolate, al abrogar los decretos que permitían su importación simplificada. El fin del esquema marca un punto de quiebre en una política que estuvo vigente desde 2022.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, deja sin efectos el acuerdo que “fomentaba la regularización de vehículos usados o autos chocolate de procedencia extranjera”, así como todas sus reformas posteriores, bajo el argumento de que el programa “ya cumplió su objetivo social y de seguridad”.

Desde el Gobierno federal sostienen que la medida busca ordenar el mercado vehicular y cerrar una etapa excepcional. “El esquema otorgó certeza jurídica, protegió el patrimonio familiar y contribuyó a la seguridad pública”, se señala en los considerandos oficiales del nuevo decreto.

Un programa extraordinario que llegó a su fin

El acuerdo ahora derogado permitió la legalización de vehículos importados irregularmente mediante un pago único de “$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)”, sin necesidad de agente aduanal ni trámites complejos, de acuerdo con el catálogo oficial de preguntas frecuentes del programa.

Según datos gubernamentales, más de 2.5 millones de unidades fueron regularizadas, recursos que se destinaron principalmente a obras de pavimentación. El decreto subraya que la medida fue “temporal y de transición”, y que mantenerla habría distorsionado el comercio exterior y la industria automotriz nacional.

Los estados donde operó la regularización

De acuerdo con el artículo 1 de la reforma al decreto, la regularización de autos chocolate estuvo limitada a entidades específicas del país

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila de Zaragoza

Durango

Michoacán de Ocampo

Nayarit

Nuevo León

Puebla

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Zacatecas

En estas entidades, el programa tuvo un fuerte impacto social, especialmente en regiones fronterizas y con alta movilidad migratoria, donde el acceso a transporte formal era limitado para amplios sectores de la población.

Qué cambia a partir de ahora en importación de vehículos usados

Con la entrada en vigor del nuevo decreto, la importación de vehículos usados deberá ajustarse plenamente a las reglas generales de comercio exterior, sin facilidades extraordinarias ni esquemas de regularización simplificada, según confirmaron fuentes federales.

Esto implica que ya no será posible legalizar autos chocolate bajo criterios como el NIV permitido, el modelo 2016 o anteriores, o la residencia en estados beneficiados, condiciones que antes estaban claramente definidas en el programa oficial.

El Gobierno de México sostiene que la nueva etapa prioriza “el orden del mercado vehicular, la legalidad y el fortalecimiento de la producción nacional”, cerrando definitivamente un capítulo que, aunque popular, fue considerado insostenible a largo plazo por sus efectos económicos y comerciales.